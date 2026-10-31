Ravenna. In arrivo il nuovo cane antidroga della Polizia Locale

Arriverà a Ravenna nei primi giorni di novembre il nuovo cane antidroga della Polizia Locale di Ravenna. L’unità cinofila al fine del percorso formativo, della durata di diversi mesi, potrà iniziare a svolgere le attività di prevenzione e contrasto allo spaccio e all’abuso di sostanze stupefacenti, focalizzando i controlli nelle aree urbane sensibili al degrado.

Per garantire la piena operatività dell’unità, è stata predisposta tutta la logistica ed i servizi e forniture necessarie al benessere dell’animale, oltre ad aver previsto un veicolo speciale per il suo trasporto in sicurezza.

Il cronoprogramma prevede due ultimi passaggi coordinati, necessari per vedere l’unità attiva sul campo:

I controlli veterinari di rito, che risultano necessari per certificare l’idoneità finale della cucciola prima dell’ingresso ufficiale in organico, e la formazione dei conduttori.

Due agenti del Comando di Ravenna, individuati su base volontaria, inizieranno a breve il corso di addestramento specifico, per conseguire la qualifica di conduttore cinofilo, garantendo una presenza operativa continuativa per un ciclo minimo di cinque anni.

Il corso di formazione, della durata di alcuni mesi, cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna, verrà svolto presso il centro di addestramento della Scuola Interregionale di Polizia Locale e verterà dapprima sulle regole base di obbedienza e di risposta ai comandi,

per poi successivamente passare ad un livello avanzato per la ricerca delle sostanze stupefacenti, dalle più comuni alle più rare.