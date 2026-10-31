Ravenna. Incontro a Dante tra i colori dell’autunno e l’atmosfera natalizia

Continuano fino alle festività natalizie le visite di Incontro a Dante – Percorsi guidati alla scoperta della Ravenna del Sommo Poeta, iniziativa creata per le celebrazioni del settecentenario della morte di Dante, organizzata dalle guide turistiche de Il Cammino di Dante, con il patrocinio del Comune di Ravenna – Assessorato alle Politiche Culturali e Turismo.

Il programma di novembre-dicembre include percorsi particolari come l’immersione nei caldi colori dell’autunno ammirando il foliage nell’antica pineta di Classe, un itinerario per scoprire la città delle tombe, come Ravenna è stata definita dal poeta francese Yves Bonnefoy, e un viaggio alle radici del sentimento nazionale tra Dante, Garibaldi e Lord Byron.

Completano il programma itinerari dal taglio più classico legato alla figura e alla presenza di Dante a Ravenna nel Trecento con percorsi differenti che toccano non solo la zona dantesca, ma anche i diversi luoghi significativi presenti in città come la Casa Polentana, la zona dei mercati e delle corporazioni medievali e il Museo Nazionale, l’antico monastero benedettino che custodisce oggi gli affreschi dell’ex chiesa di Santa Chiara.

Le visite, della durata di un’ora e mezza, si tengono ogni domenica alle ore 11:00 oppure su richiesta concordando giorno, orario ed itinerario tra le tante proposte.

PROGRAMMA

Domenica 1 novembre

Ravenna ai tempi di Dante, tra affreschi e guaite

Partendo dalla zona dantesca, l’itinerario si snoda tra le antiche guaite, un tempo caratterizzate da mercati e corporazioni. Con soste alla Torre del Comune, alla Casa Matha, alla chiesa di San Domenico, laddove il Flumisellum incontrava il Padenna, si raggiungerà l’antico monastero benedettino oggi Museo Nazionale di Ravenna. In questa splendida cornice si ammireranno gli affreschi da Santa Chiara e i reperti archeologici da Santo Stefano degli Ulivi.

Domenica 8 novembre– Speciale Maratona – ore 15:00

Cercar Dante per Ravenna

L’itinerario si concentra nella Zona del Silenzio per raccontare la storia di Dante e le vicende delle sue sepolture attraverso i luoghi che più ne hanno lasciato memoria.

La visita comprende la Tomba di Dante, il Quadrarco di Braccioforte, i Chiostri Francescani, il giardino Rinaldo da Concorezzo, la Basilica di San Francesco e l’omonima piazza.

Domenica 15 novembre

Dante e le altre sepolture a Ravenna

L’itinerario parte dalla Basilica di San Francesco per scoprire la storia delle diverse sepolture iniziando dalla cripta del vescovo Neone e dalla tomba di Ostasio Da Polenta. In un’escursus sulle sepolture scopriremo i sarcofagi del quadrato di Braccioforte e la rocambolesca vicenda delle ossa di Dante facendo tappa la sua tomba odierna. Dopo un passaggio alla zona cimiteriale della basilica di Sant’Agata e alla chiesa di San Romualdo termineremo al Duomo con la tomba di Rinaldo da Concorezzo, arcivescovo di Ravenna ai tempi di Dante.

Domenica 22 novembre

L’ultimo rifugio di Dante

L’itinerario prende avvio dalla Casa Polentana, ritenuta la casa di Francesca da Polenta, la cui storia è resa celebre dai versi del Canto V dell’Inferno, per proseguire lungo l’antico alveo del fiume Padenna, oggi noto come la Via dei Poeti, e raggiungere la Zona del Silenzio concentrando la visita sulla Tomba di Dante, il Quadrarco di Braccioforte e la Basilica di San Francesco.

Domenica 29 novembre

Le querce di Dante

Un’immersione nei caldi colori dell’autunno ammirando il foliage nell’antica pineta di Classe, l’Eden decantato dal Sommo Poeta nel canto XXVIII del Purgatorio.

Un percorso ad anello di circa 8 km. che parte dal parcheggio del Parco | Maggio e si addentra nel tipico bosco planiziale inoltrandosi fino al folto bosco di farnie e lecci.

Domenica 6 dicembre

Ravenna ai tempi di Dante, tra affreschi e guaite

Partendo dalla zona dantesca, l’itinerario si snoda tra le antiche guaite, un tempo caratterizzate da mercati e corporazioni. Con soste alla Torre del Comune, alla Casa Matha, alla chiesa di San Domenico, laddove il Flumisellum incontrava il Padenna, si raggiungerà l’antico monastero benedettino oggi Museo Nazionale di Ravenna. In questa splendida cornice si ammireranno gli affreschi da Santa Chiara e i reperti archeologici da Santo Stefano degli Ulivi.

Domenica 13 dicembre

La Ravenna di Dante

Partendo da Piazza del Popolo, l’itinerario si snoda nella zona dei mercati e delle corporazioni caratterizzata dalla Torre del Comune, la ex chiesa di San Michele in Africisco, la Casa Matha, la Chiesa di San Domenico, e prosegue lungo l’alveo del fiume Padenna per raggiungere la Zona del Silenzio e visitare la Basilica di San Francesco e la Tomba di Dante.

Domenica 20 dicembre

Seguendo Dante a Ravenna

L’itinerario parte dalla ex chiesa del monastero di Santo Stefano degli Ulivi, luogo dove si fece monaca Antonia, la figlia di Dante, e prevede la visita alla Basilica di San Giovanni Evangelista per ammirare i mosaici medievali. Prosegue poi passando davanti alla Basilica di Sant’Apollinare Nuovo per concludersi con la visita alla Basilica di San Francesco e alla Tomba di Dante.

Domenica 27 dicembre

Dante e Garibaldi protagonisti dell’identità nazionale

Un viaggio alle radici del sentimento nazionale partendo dalla tomba del Sommo Poeta per giungere alla statua di Garibaldi nell’omonima piazza e terminare a Palazzo Guiccioli con una speciale visita alla collezione del Risorgimento e dell’eroe dei due mondi.

Biglietto di ingresso al Museo del Risorgimento da pagare in loco.

Le visite vengono effettuate con l’ausilio di radioguide per una migliore fruizione.

Quota di partecipazione: 12 Euro a persona, comprensivo del noleggio della radioguida (oltre i 10 partecipanti), gratuito per bambini fino a 10 anni (ad esclusione del noleggio della radioguida).

È richiesta la prenotazione ai recapiti indicati, su eventbrite.it o contattando direttamente la guida.