Ravenna, migliaia in piazza contro il traffico di armi nel porto. Ravenna in Comune: “La città si è risvegliata”

Una mobilitazione partecipata, pacifica e determinata, con migliaia di persone, soprattutto giovani, scese in strada per chiedere che il porto di Ravenna mantenga la propria vocazione civile. Ravenna in Comune esprime soddisfazione per la manifestazione promossa dal Coordinamento popolare contro i traffici di armi nel porto, di cui fa parte, rivendicando il successo dell’iniziativa. Il corteo, partito da piazza del Popolo, ha attraversato le vie cittadine per poi proseguire nel pomeriggio a Marina di Ravenna, fino alla parte terminale del canale portuale.

Una giornata di protesta organizzata in concomitanza con lo sciopero internazionale dei porti, proclamato in Italia dall’USB, che secondo Ravenna in Comune ha superato le aspettative degli organizzatori. “Ravenna la sonnacchiosa è tornata a risvegliarsi come un anno fa”, sottolinea il movimento, che non risparmia critiche ad alcuni organi di informazione e a chi ha contestato le modalità della protesta. Al centro delle polemiche anche il gesto simbolico di alcuni manifestanti entrati in acqua con dei galleggianti per ostacolare il traffico portuale, iniziativa che Ravenna in Comune difende richiamando la legge 185/1990 sul commercio di armamenti e l’articolo 11 della Costituzione.

Il movimento ricorda inoltre le 32 denunce scaturite da un’analoga azione dimostrativa dello scorso anno, ribadendo la propria determinazione a proseguire la mobilitazione. “I popoli si risvegliano e anche Ravenna ha aperto gli occhi. La lotta continua”, conclude Ravenna in Comune.