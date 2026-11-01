Allerta meteo, modifiche alla circolazione dei treni sulla Faentina: 28 corse sostituite da autobus

L’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile comporta modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea Firenze–Borgo San Lorenzo–Faenza nelle giornate di domenica 1° e lunedì 2 novembre.

Trenitalia ha comunicato una rimodulazione del servizio regionale, con 28 corse sostituite da autobus lungo i collegamenti tra Faenza, Marradi e Borgo San Lorenzo.