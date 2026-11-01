Allerta meteo, modifiche alla circolazione dei treni sulla Faentina: 28 corse sostituite da autobus
L’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile comporta modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea Firenze–Borgo San Lorenzo–Faenza nelle giornate di domenica 1° e lunedì 2 novembre.
Trenitalia ha comunicato una rimodulazione del servizio regionale, con 28 corse sostituite da autobus lungo i collegamenti tra Faenza, Marradi e Borgo San Lorenzo.
Nel dettaglio, domenica 1° novembre saranno interessate 12 corse pomeridiane e serali, mentre lunedì 2 novembre le modifiche riguarderanno 16 collegamenti, prevalentemente nella fascia mattutina e fino al primo pomeriggio.
I servizi sostitutivi interesseranno anche diverse località intermedie, tra cui Brisighella, Fognano, San Cassiano, Crespino e Ronta.
Trenitalia avverte che i tempi di percorrenza potrebbero aumentare anche in relazione alle condizioni del traffico stradale. Si raccomanda pertanto ai viaggiatori di consultare i programmi aggiornati prima della partenza https://www.trenitalia.com/it/informazioni/Infomobilita/notizie-infomobilita.html