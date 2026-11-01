Cervia, tornano i “Venerdì culturali” alla Casa delle Aie

Riprendono il 6 novembre i “Venerdì culturali” della Casa delle Aie di Cervia, con un calendario di appuntamenti dedicati a storia, poesia, teatro e musica. Si parte con una serata per i 70 anni del Trebbo Poetico, seguita il 20 novembre da una commedia dialettale e il 27 da un incontro sulla storia di Milano Marittima. Il 4 dicembre spazio alle melodie del cinema, mentre l’11 dicembre si terrà il concerto di Natale. Gli incontri inizieranno alle 21 nel teatrino della Casa delle Aie, con ingresso libero e gratuito.