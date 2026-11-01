Consumo di suolo, Ancisi attacca il Comune: “Ravenna quinta in Italia per cementificazione”
Ravenna si conferma al primo posto in Emilia-Romagna e al quinto in Italia per incremento del consumo di suolo nel 2025, con 41,08 ettari di terreno cementificato. A evidenziarlo è il capogruppo di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, che richiama i dati del nuovo rapporto SNPA-ISPRA per criticare le politiche urbanistiche dell’amministrazione comunale.
Nonostante il miglioramento rispetto agli 84 ettari del 2024, Ancisi sottolinea come il dato rimanga preoccupante, ricordando che tra il 2006 e il 2024 Ravenna ha consumato complessivamente 626 ettari di suolo vergine, con una media annuale di 32,9 ettari.
Nel mirino del consigliere finisce soprattutto il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), presentato dal sindaco Alessandro Barattoni come l’inizio di una nuova fase per la città. Secondo Ancisi, il piano consentirebbe invece di portare avanti 54 lottizzazioni risalenti a oltre dieci anni fa, con la possibilità di cementificare ulteriori 700 ettari di terreno. A questi si aggiungerebbero le potenziali espansioni delle attività esistenti, per un totale che, secondo le stime del capogruppo, supererebbe gli otto milioni di metri quadrati.
Ancisi contesta quindi l’effettiva capacità del PUG di contrastare il consumo di suolo, richiamando anche i rischi ambientali legati alla progressiva impermeabilizzazione del territorio, tra cui l’aumento delle temperature e la minore capacità di assorbimento delle acque piovane.
Una situazione che, secondo il rappresentante di Lista per Ravenna, rischia di compromettere ulteriormente la sostenibilità ambientale del territorio comunale, nonostante gli obiettivi dichiarati dall’amministrazione.