Faenza. Funzione religiosa per i caduti della strada
1 novembre 2026 | 16:42
foto d'archivio
Si terrà lunedì 2 novembre, alle ore 9.00, la Santa Messa in memoria di tutti i caduti della strada. La funzione religiosa verrà celebrata presso la Chiesa di San Lazzaro, situata lungo Via Emilia Levante appena fuori Faenza direzione Forlì. La liturgia sarà officiata da don Francesco Cavina. Alla commemorazione prenderà parte, in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Faenza, l’assessora Denise Camorani. L’appuntamento intende offrire un momento di raccoglimento e di vicinanza alle famiglie delle vittime della strada, nel giorno in cui la comunità si unisce nel ricordo dei propri defunti.