Fusignani del Pri: Democrazia significa ascolto, il messaggio dei ragazzi di Ravenna alla politica distratta

Eugenio Fusignani, Segretario Regionale PRI Emilia-Romagna

“Il disagio giovanile e le proteste che occupano i giornali non sono un complotto, ma il segnale d’allarme di un Paese che rischia di consumare il proprio futuro. L’analisi lucida di Lucio Caracciolo su Repubblica descrive una tara tutta italiana: la tendenza a chiacchierare invece di discutere, a rifugiarsi nel benaltrismo proprio quando i problemi si fanno esistenziali.

Non si tratta di giustificare chi scambia la protesta con la violenza urbana. Chi compie gesti vandalici e delinquenziali va perseguito senza mezzi termini. Ma la ferma condanna del banditismo politico non deve diventare un comodo alibi per ignorare la sostanza della questione: bisogna comprendere le ragioni profonde di una mobilitazione che muove da istanze reali e riguarda direttamente il nostro domani.

Lo hanno dimostrato chiaramente i ragazzi di Ravenna: il loro corteo di protesta, sfilato il giorno prima dell’incontro, non è stato un pretesto per creare disordini o abbandonarsi al vandalismo. Manifestare e dissentire è un diritto fondamentale, una prerogativa garantita dalla nostra Costituzione, e i giovani ravennati lo hanno esercitato pacificamente e senza generare alcun disordine, indipendentemente dal grande e costante lavoro svolto dalle forze dell’ordine per la tutela della sicurezza pubblica.

La conferma di questa maturità è arrivata puntuale ieri a Palazzo Rasponi dalle Teste, durante il convegno promosso dall’ANIOC e arricchito dalla lectio magistralis del professor Maurizio Viroli. Da educatore vero, Viroli ha saputo guidare un dialogo autentico con gli studenti delle quinte dei licei ravennati. Dal confronto è emersa la vivace intelligenza di giovani determinati a pretendere risposte su temi cruciali: non solo il tracollo demografico o la fuga all’estero per mancanza di prospettive, ma anche la forte inquietudine per i costi eccessivi e l’inflazione che rendono ogni progetto di vita sempre più precario. A questa pressione economica si somma l’amarezza verso una politica percepita come sempre più muscolare, incline al muro contro muro e drammaticamente poco disposta a comprendere le ragioni dei ragazzi per costruire soluzioni concrete. Da loro è giunto un appello impellente a politica scuola e istituzioni: non lasciamoli soli.

In questo quadro, continuare a inseguire la pia illusione dell’autosufficienza significa condannarsi all’irrilevanza e alla perdita della pace sociale. Se l’Italia non saprà accogliere, integrare e considerare i nuovi arrivati come futuri cittadini a pieno titolo, saranno i flussi incontrollati dal Sud del mondo a dettare le regole. L’Italia non è un dato immutabile scolpito nella pietra, ma una costruzione quotidiana che richiede il coraggio della verità.

Come ci hanno insegnato Niccolò Machiavelli e Giuseppe Mazzini, senza educazione e istruzione non possono esistere Cittadini consapevoli; e senza Cittadini dotati di virtù civica, semplicemente non c’è Repubblica.

Proprio da Ravenna, nella cornice di Palazzo Rasponi, dall’esercizio costituzionale del loro diritto di protesta e dalla profondità con cui hanno dialogato con il professor Viroli, gli studenti ravennati ci ricordano da dove bisogna ripartire. Nei loro occhi e nella loro voce risiede la prova vivente che i nostri giovani sono già i Cittadini di cui questo Paese ha disperatamente bisogno.”