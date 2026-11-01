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Halloween tranquillo nei locali del Ravennate, tre le sanzioni per ubriachezza manifesta

1 novembre 2026 | 12:46
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di R. R.

R. R.

Halloween tranquillo nei locali del Ravennate, tre le sanzioni per ubriachezza manifesta
foto d'archivio

Tre giovani sono stati sanzionati per ubriachezza manifesta durante un controllo della Polizia in una discoteca di Ravenna. Gli agenti hanno identificato complessivamente sei persone di età compresa tra i 17 e i 20 anni, la cui posizione è ora al vaglio della polizia giudiziaria per ulteriori accertamenti.
Nella serata di Halloween sono stati effettuati anche controlli amministrativi in una discoteca di Cervia-Pinarella e in tre locali di Faenza, senza riscontrare irregolarità.