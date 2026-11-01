In prima assoluta al teatro Rossini di Lugo il documentario “Angelo il Principe del Vintage” dedicato ad Angelo Caroli, figura storica del Vintage internazionale

Dopo l’anteprima mondiale al Biografilm Festival di Bologna, il teatro Rossini di Lugo presenta in prima assoluta, mercoledì 4 novembre alle 21, il recente docufilm “Angelo – il principe del vintage” dedicato alla figura di Angelo Caroli, che fin dalla fine degli anni Settanta ha lanciato un marchio ormai celebre in tutto il mondo.

Il documentario “Angelo – Il Principe del Vintage” è un documentario diretto da Francesca Zerbetto e prodotto da Kamera Film.

Opera realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e grazie ai Fondi Europei della Regione Emilia-Romagna, Emilia-Romagna Film Commission, con il patrocinio del Comune di Lugo, in collaborazione con Unione dei Comuni della Bassa Romagna e allo sponsor Baccara Discoclub e Start Cinema.

Alla “prima” lughese seguirà la proiezione al cinema Mexico di Milano, già in calendario per il 10 novembre; nelle settimane successive, il docufilm sarà proiettato in sale selezionate di altre importanti città italiane.

Il film “Angelo – il principe del vintage”

Che cosa spinge a cercare, salvare, custodire un abito come fosse un’opera d’arte? Il film entra nel cuore di questa passione, insieme culto e ossessione, attraversando il mondo di Angelo Caroli, pioniere del vintage in Italia.

Nel suo A.N.G.E.L.O. Palace a Lugo di Romagna, mega store e archivio con oltre 150.000 capi, arrivano da tutto il mondo consulenti, maison, stylist, designer e collezionisti in cerca di forme, tessuti, epoche e visioni. Dal denim americano all’alta moda, ogni capo diventa indizio, reliquia, possibilità di rinascita. Più che una biografia, il film indaga la vertigine del collezionismo e del riuso: il desiderio di trattenere ciò che il tempo consuma e trasformarlo in memoria e futuro.

Francesca Zerbetto

Regista e sceneggiatrice. Ha diretto nel 2016 Disco Ruin – 40 anni di club culture italiana, vincendo il premio come miglior progetto emiliano romagnolo preso il Bio to Be del Biografilm Festival di Bologna. Visibile on line su Amazon Prime. Dal 2015 conduce laboratori di regia e montaggio critico sulla tecnica del remake nel cinema, presso CIMES, Centro di Musica e Spettacolo del Dipartimento della Arti – Alma Mater Università di Bologna.

Kamera Film la produzione

“La nostra società di produzione, fin dagli inizi, privilegia il nostro territorio e le sue eccellenze professionali per poi raggiungere i territori nazionali e internazionali a conferma di una qualità esistente e da valorizzare. Questo documentario si colloca a giusto titolo in questo panorama e Angelo Caroli, nella storia significativa del nostro Made in Italy, è un’eccellenza che non potevamo non raccontare.”