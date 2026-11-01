La Carovana della Costituzione fa tappa ad Alfonsine e Conselice

foto d'archivio

Fin dalla sua nascita, la Carovana della Costituzione si è posta l’obiettivo di diffondere i principi costituzionali nel territorio provinciale, utilizzandoli come riferimento per analizzare quanto accade in ambito civile e politico.

Un metodo fondato su informazione, discussione e partecipazione che, secondo la Carovana, ha dato i suoi frutti anche in occasione del referendum sulla Magistratura. In questa stagione autunnale, l’associazione registra una crescente attenzione verso le proprie iniziative, anche in località dove non dispone di referenti specifici.

In particolare, le sezioni ANPI di Alfonsine e Conselice hanno richiesto la collaborazione della Carovana, consolidando un rapporto già attivo da tempo con l’ANPI provinciale. L’obiettivo condiviso è promuovere l’impegno civico quotidiano e la partecipazione democratica.

Il primo appuntamento è in programma martedì 3 novembre alle 19.30 ad Alfonsine, presso Palazzo Marini, in via Roma 10, con un aperitivo offerto dalla CGIL. Seguirà un incontro con Maria Paola Patuelli, della Carovana della Costituzione, Renzo Savini, presidente provinciale ANPI, Sara Errani, della segreteria provinciale CGIL, e Andrea Valentinotti, della Carovana e avvocato del collegio difensivo nazionale dei ricorrenti contro la legge elettorale. A coordinare sarà Nicoletta Rambelli, presidente ANPI Alfonsine.

Giovedì 5 novembre alle 20.30 la Carovana farà tappa a Conselice, presso l’Auditorium di via Garibaldi 14. L’incontro, promosso insieme ad ANPI e SPI CGIL, vedrà la partecipazione di Maria Paola Patuelli, Renzo Savini e Andrea Valentinotti, con il coordinamento di Claudia Lusa, dell’ANPI Lavezzola.