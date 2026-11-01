CULTURA|
Macinare Cultura fa tappa a Casola Valsenio: una serata dedicata alla storia dei mulini
Nuovo appuntamento con Macinare Cultura 2026, il festival dei mulini storici dell’Emilia-Romagna che propone un ricco calendario di iniziative tra teatro, musica, letteratura e incontri culturali, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e architettonico del territorio.
Mercoledì 4 novembre, alle 20.30, la Sala Nolasco Biagi della Biblioteca comunale di Casola Valsenio, in via 25 Novembre 1, ospiterà l’incontro “Dove l’acqua ritrova la parola: tutti i mulini di Casola si raccontano”, dedicato al tema “Sentieri di pietra e d’acqua: dalla Rivacciola al futuro dei mulini casolani”.
Protagonisti della serata saranno Pier Giacomo Rinaldi Ceroni e Gianni Poletti, studiosi di storia locale, che accompagneranno il pubblico alla scoperta del passato e delle prospettive future dei mulini del territorio casolano, con particolare attenzione al Mulino San Lorenzo, conosciuto anche come Mulino della Rivacciola.
L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione dei mulini storici dell’Emilia-Romagna, strutture che per secoli hanno rappresentato un punto di riferimento economico, sociale e culturale per le comunità rurali. La Regione ha avviato un’attività di censimento e catalogazione che ha già interessato oltre 300 mulini nelle province di Bologna, Reggio Emilia e Modena, con l’obiettivo di documentare e preservare questo patrimonio.
Macinare Cultura 2026 è organizzato da Amici del Mulino Scodellino APS e AIAMAS, con il contributo della Regione Emilia-Romagna e la collaborazione dei Comuni coinvolti.
L’ingresso alla conferenza è gratuito, con prenotazione obbligatoria al numero 0546 76168