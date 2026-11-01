Macinare Cultura fa tappa a Casola Valsenio: una serata dedicata alla storia dei mulini

Protagonisti della serata saranno Pier Giacomo Rinaldi Ceroni e Gianni Poletti, studiosi di storia locale, che accompagneranno il pubblico alla scoperta del passato e delle prospettive future dei mulini del territorio casolano, con particolare attenzione al Mulino San Lorenzo, conosciuto anche come Mulino della Rivacciola.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione dei mulini storici dell’Emilia-Romagna, strutture che per secoli hanno rappresentato un punto di riferimento economico, sociale e culturale per le comunità rurali. La Regione ha avviato un’attività di censimento e catalogazione che ha già interessato oltre 300 mulini nelle province di Bologna, Reggio Emilia e Modena, con l’obiettivo di documentare e preservare questo patrimonio.