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Maltempo, allerta arancione per stato del mare e gialla per vento e criticità costiera
Dalle 12 alla mezzanotte di oggi, domenica 1° novembre, è attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta arancione per stato del mare e gialla per criticità costiera e vento, emessa dall’Agenzia regionale di Protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. Previsto mare agitato al largo, con onde superiori a 3,2 metri sul settore romagnolo, e venti di burrasca moderata da nord-est, con raffiche fino a 74 km/h e possibili rinforzi.
Si prevedono inoltre localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale. Per lunedì 2 novembre l’allerta sarà gialla per stato del mare e criticità costiera, con condizioni in attenuazione dal pomeriggio.
“Raccomando – dichiara il sindaco Alessandro Barattoni, prima autorità comunale di protezione civile – di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati; prestare attenzione lungo i viali alberati, nelle aree verdi e nei parchi; non accedere a moli, dighe foranee e spiagge”.
L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso X (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare).
Si ricorda che il Comune di Ravenna si è dotato del servizio di informazione telefonica Alert System, che può essere impiegato per diffondere comunicazioni di protezione civile e di pubblica utilità a tutta la cittadinanza. Si invitano quindi ad iscriversi al servizio coloro che ancora non lo avessero fatto, registrandosi attraverso il modulo presente al link https://registrazione.alertsystem.it/ravenna