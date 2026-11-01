Maltempo, allerta arancione per stato del mare e gialla per vento e criticità costiera

Dalle 12 alla mezzanotte di oggi, domenica 1° novembre, è attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta arancione per stato del mare e gialla per criticità costiera e vento, emessa dall’Agenzia regionale di Protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. Previsto mare agitato al largo, con onde superiori a 3,2 metri sul settore romagnolo, e venti di burrasca moderata da nord-est, con raffiche fino a 74 km/h e possibili rinforzi.

Si prevedono inoltre localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale. Per lunedì 2 novembre l’allerta sarà gialla per stato del mare e criticità costiera, con condizioni in attenuazione dal pomeriggio.