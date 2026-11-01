Marina Romea, il 2 novembre ripartono i lavori per il potenziamento della rete idrica in viale delle Palme

Riprenderanno lunedì prossimo, 2 novembre, i lavori del Gruppo Hera di potenziamento della rete idrica a Marina Romea. Si tratta del completamento del primo stralcio, iniziato la scorsa primavera e sospeso durante la stagione estiva, riguardante la posa di 2,3 km di nuove condotte. Un investimento di circa 4,4 milioni di euro per aumentare la disponibilità di acqua potabile a Marina Romea e a Casalborsetti, frazioni marittime e turistiche di Ravenna.

La posa delle condotte sarà effettuata in viale delle Palme, nel tratto compreso fra gli incroci con viale dei Ligustri e viale Italia. Per consentire lo svolgimento dei lavori, viale delle Palme sarà chiuso al traffico in corrispondenza dei tratti in cui saranno effettuati i lavori: sarà comunque sempre garantito il transito ai residenti e ai mezzi di soccorso, al netto di eventuali e circoscritte problematiche di cantiere. Durante l’esecuzione dei lavori, salvo imprevisti, non sono programmate interruzioni della distribuzione dell’acqua.