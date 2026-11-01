Marina Romea, il 2 novembre ripartono i lavori per il potenziamento della rete idrica in viale delle Palme
Riprenderanno lunedì prossimo, 2 novembre, i lavori del Gruppo Hera di potenziamento della rete idrica a Marina Romea. Si tratta del completamento del primo stralcio, iniziato la scorsa primavera e sospeso durante la stagione estiva, riguardante la posa di 2,3 km di nuove condotte. Un investimento di circa 4,4 milioni di euro per aumentare la disponibilità di acqua potabile a Marina Romea e a Casalborsetti, frazioni marittime e turistiche di Ravenna.
La posa delle condotte sarà effettuata in viale delle Palme, nel tratto compreso fra gli incroci con viale dei Ligustri e viale Italia. Per consentire lo svolgimento dei lavori, viale delle Palme sarà chiuso al traffico in corrispondenza dei tratti in cui saranno effettuati i lavori: sarà comunque sempre garantito il transito ai residenti e ai mezzi di soccorso, al netto di eventuali e circoscritte problematiche di cantiere. Durante l’esecuzione dei lavori, salvo imprevisti, non sono programmate interruzioni della distribuzione dell’acqua.
Il progetto, redatto da Heratech (società di ingegneria del Gruppo Hera), ha l’obiettivo di potenziare il sistema di adduzione a Marina Romea e a Casalborsetti. Una volta a regime, l’opera garantirà pressioni adeguate in tutto il bacino di utenza anche nei momenti di maggiore prelievo dalla rete.
Nei primi mesi del 2027 partirà invece l’ultimo stralcio dell’intervento, che interesserà l’attraversamento sotterraneo del fiume Lamone.
Hera ricorda che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il proprio numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.