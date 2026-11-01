Morto Giuseppe Silvestrini, ex presidente di Unieuro e alla guida dell’aeroporto di Forlì

Giuseppe Silvestrini premiato al recente Trofeo Bandini

Il mondo imprenditoriale romagnolo piange la scomparsa di Giuseppe Silvestrini, protagonista per decenni del settore commerciale e dello sviluppo economico del territorio. Già presidente di Unieuro ed Expert Italia, più recentemente aveva assunto la guida di F.A. S.r.l., società responsabile della gestione dell’aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì, impegnandosi nel rilancio dello scalo. Tra le iniziative più recenti figura il progetto di sinergia tra Forlì e Ravenna per la valorizzazione dell’infrastruttura aeroportuale. Nel giugno scorso era stato insignito della medaglia d’oro “Città di Brisighella” in occasione del Trofeo Lorenzo Bandini.

Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, ha espresso il proprio cordoglio

“Un imprenditore attento al rapporto con il territorio e le comunità, figura di grande concretezza, ha portato la sua visione imprenditoriale nelle sfide professionali. Figura di primo piano dello sviluppo economico, culturale e sociale del territorio, ha saputo coniugare l’impegno con un sostegno concreto a realtà sociali, sanitarie, sportive e accademiche, sostenendo anche l’apertura dei corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia a Forlì e Ravenna.

Per le sue capacità di tenere insieme innovazione e spirito imprenditoriale, Silvestrini è un riconosciuto protagonista dell’economia romagnola. A nome di tutta la Giunta e dell’intera comunità regionale esprimo il più sentito cordoglio alla famiglia e ai suoi cari”.

Il cordoglio del sindaco di Ravenna per la scomparsa di Giuseppe Silvestrini

“Apprendo con profondo cordoglio la notizia della scomparsa di Giuseppe Silvestrini. Con lui perdiamo un protagonista autentico dell’economia romagnola, un imprenditore capace, tenace, lungimirante, che ha saputo coniugare successo imprenditoriale e attenzione generosa alla comunità.

Alla guida dell’aeroporto Luigi Ridolfi, ha creduto fino in fondo nel valore strategico di questa infrastruttura a servizio di tutta la Romagna, accompagnandola con passione e senso di responsabilità in una fase decisiva del suo rilancio.

Proprio a settembre abbiamo condiviso e firmato insieme il documento per la doppia intestazione dello scalo Forlì-Ravenna: un atto che testimonia la sua visione di un sistema Romagna unito, capace di fare squadra oltre i campanili, nell’interesse del territorio. Un’intesa costruita con dialogo e rispetto reciproco, di cui porterò sempre memoria.

A nome dell’Amministrazione comunale e della città di Ravenna, esprimo il più sentito cordoglio alla famiglia, ai collaboratori di F.A. S.r.l. e a tutto il personale dell’aeroporto.

Ci stringiamo con affetto attorno ai suoi cari in questo momento di grande dolore”.

Il cordoglio di Confindustria Romagna