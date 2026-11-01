Raggisolaris Academy Faenza ottiene la seconda vittoria consecutiva
Seconda vittoria consecutiva per l’Academy e prima tra le mura amiche del Campus. I faentini giocano un match di grande solidità difensiva e dalle buone percentuali in attacco, tanto che al 30’, sul 64-45, avevano già messo una seria ipoteca sulla vittoria. La prestazione conferma la crescita del gruppo che, settimana dopo settimana, sta trovando i giusti automatismi di gioco grazie al lavoro in allenamento.
Nel prossimo turno l’Academy giocherà sabato 7 novembre alle 21 in casa del Basket 2005 Cesena.
Tabellino
Raggisolaris Academy 77
Bnbaroute64 Baricella 68
(22-16; 44-31; 64-45)
FAENZA: Gaina Catana 18, Lazzari 8, Faccani 8, Rustemaj 10, Ancarani 6, Battistini 5, Renzi 2, Merendi 5, Filippozzi, Baccarini 3, Calderoni 2, Lucadamo 10. All.: Monteventi Ass.: Faccani
BARICELLA: Costella 8, Lodovisi, Morara 8, Annunziata D. ne, Romagnoli 2, Papotti 27, Benuzzi 17, Fall ne, Cavazzoni 1, Mazzavillani5, Ramari. All.: Annunziata M.
ARBITRI: Lanzetti – Varale Rolla
NOTE. Usciti per falli: Lazzari e Romagnoli