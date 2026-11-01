Raggisolaris Academy Faenza ottiene la seconda vittoria consecutiva

Seconda vittoria consecutiva per l’Academy e prima tra le mura amiche del Campus. I faentini giocano un match di grande solidità difensiva e dalle buone percentuali in attacco, tanto che al 30’, sul 64-45, avevano già messo una seria ipoteca sulla vittoria. La prestazione conferma la crescita del gruppo che, settimana dopo settimana, sta trovando i giusti automatismi di gioco grazie al lavoro in allenamento.