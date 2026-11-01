Sanremo Giovani, tra i 15 finalisti anche Rob e Basim, già protagonisti al MEI di Faenza

Ci sono anche Rob e Basim, entrambi già protagonisti del MEI di Faenza, tra i 15 artisti selezionati per le fasi finali di Sanremo Giovani 2026. Rob, già concorrente di X Factor, ha partecipato al MEI nel 2023 grazie alla collaborazione con il Festival Vela d’Oro, mentre Basim si è esibito lo scorso 3 ottobre in Piazza del Duomo a Faenza, nell’ambito dell’edizione 2026, grazie alla collaborazione con ExitWell.

I due artisti proseguono così il percorso nel concorso dedicato alle nuove proposte della musica italiana