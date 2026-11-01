Sara Errani regina di Tokyo: trionfo nel doppio con Jasmine Paolini

La romagnola Sara Errani e Jasmine Paolini oggi, domenica 1 novembre, conquistano il titolo di doppio al WTA 500 di Tokyo superando in finale la canadese Gabriela Dabrowski e la brasiliana Luisa Stefani con un netto 6-2, 6-2.

Una prestazione impeccabile per la coppia azzurra, che chiude il torneo senza perdere nemmeno un set e conquista il decimo titolo insieme, il primo della stagione. Per la tennista romagnola e la compagna arriva così un’importante iniezione di fiducia in vista delle WTA Finals, alle quali hanno appena ottenuto la qualificazione.