Sconfitta di misura per il Romagna: il Valpolicella ha la meglio per 14-13

Il Romagna sfiora soltanto il colpaccio con il Valpolicella e incappa in una sconfitta di misura per 13-14, al termine di una partita di grande sacrificio e molto intensa, complici anche le condizioni meteo non favorevoli. I galletti se la giocano fino all’ultima e si dimostrano all’altezza di una avversaria di spessore come il Valpolicella, a cui bastano le due mete segnate nella prima mezz’ora per portare a casa la vittoria.

Scrosci di pioggia e vento condizionano la partita fin dalle prime battute. Il Valpolicella si dimostra subito aggressivo e ben organizzato e all’8’ sblocca la situazione con una meta trasformata. Il Romagna cerca di tenere a bada i veneti, sempre veloci e arrembanti e a metà del parziale accorcia le distanze con un calcio di punizione mandato tra i pali da Sergi. È però il Valpolicella a tenere l’iniziativa e a trovare la meta del raddoppio, al 26’. Nel finale del parziale il Romagna ha l’occasione di accorciare, ma la meta non arriva e si va al riposo sul 3-14.