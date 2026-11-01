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Sconfitta di misura per il Romagna: il Valpolicella ha la meglio per 14-13
Il Romagna sfiora soltanto il colpaccio con il Valpolicella e incappa in una sconfitta di misura per 13-14, al termine di una partita di grande sacrificio e molto intensa, complici anche le condizioni meteo non favorevoli. I galletti se la giocano fino all’ultima e si dimostrano all’altezza di una avversaria di spessore come il Valpolicella, a cui bastano le due mete segnate nella prima mezz’ora per portare a casa la vittoria.
Scrosci di pioggia e vento condizionano la partita fin dalle prime battute. Il Valpolicella si dimostra subito aggressivo e ben organizzato e all’8’ sblocca la situazione con una meta trasformata. Il Romagna cerca di tenere a bada i veneti, sempre veloci e arrembanti e a metà del parziale accorcia le distanze con un calcio di punizione mandato tra i pali da Sergi. È però il Valpolicella a tenere l’iniziativa e a trovare la meta del raddoppio, al 26’. Nel finale del parziale il Romagna ha l’occasione di accorciare, ma la meta non arriva e si va al riposo sul 3-14.
Il Romagna affronta la ripresa con l’approccio giusto, giocando con una buona intensità e tenendo bene il campo: l’occasione per riaprire la partita matura al 17’, con la meta firmata da Villani e trasformata da Sergi che riporta la squadra sotto break. I padroni di casa sono attenti a non concedere spazi ai veneti, sempre molto insidiosi, e al 33’ approfittano al meglio di una punizione per accorciare ancora le distanze. Nel finale il pallino del gioco resta in mano ai galletti, che però non riescono a trovare il guizzo decisivo per ribaltare la partita. Il 13-14 finale lascia al Romagna un punto di bonus, utile a continuare a muovere la propria classifica in questo intensa fase del campionato, che proseguirà domenica prossima con la prova in trasferta con il Patavium.
Tabellino dell’incontro
Stadio del Rugby di Cesena – 1 novembre 2026
Romagna RFC-Valpolicella Rugby 13-14 (mete 1-2; primo tempo 3-14; punti conquistati 1-4)
Romagna RFC: Cupo, Foschini (32’ st Strano), Vincic, Di Lena, Tauro, Sergi, Perju (28’ st Onofri), Fela (22’ st Zecchini), Villani (18’ st Gigante), Maroncelli, Piccirillo (2’ st Marini), Sgarzi, Mazzone (31’ st Lamon), Manuzi (32’ pt Sparaventi), Strada. A disp: Ortolani. All: Rovina
Valpolicella Rugby: Fichera (24’ st Pettenati), Salzani, Adami, Quintieri, Chesini, Van Tonder, Cecchini (32’ st Ferrari), Campagnola, D’Adda (32’ st Ciciretti), Busselli (32’ st Mongillo), Parolo, Pietropoli, Facciotti, Bertucco (18’ st Zorzetto), Baietta. A disp: Carcereri, Magagnotti, Murari. All: Previato
Arbitro: Vagnarelli (MI), Ass. Marinai e Camporesi
Marcatori
Primo tempo: 8’ m Pietropoli tr Van Tonder (0-7), 19’ cp Sergi (3-7), 26’ m Bertucco tr Van Tonder (3-14)
Secondo tempo: 17’ m Villani tr Sergi (10-14), 33’ cp Sergi (13-14)
Calciatori: Van Tonder 2/2, Sergi 3/3
Cartellini: nessuno
Note: giornata fredda e ventosa, con scrosci di pioggia. PLB Man of the Match Jaco Van Tonder
Campionato Serie A – girone 3, 3° giornata: Casale-Patavium 33-19, Romagna-Valpolicella 13-14, Bologna-Badia 15-24, Villorba-Feltre 25-37, Tarvisium-Firenze 31-14, Paese-San Donà 43-14
Classifica: Paese 15, Casale 14, Valpolicella 13, Badia 10, Tarvisium 9, Villorba 8 San Donà 6, Firenze, Patavium, Badia 5 e Romagna 5, Bologna 2