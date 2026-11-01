Soddisfazioni per il Team Romagna Judo al Campionato Nazionale Open AICS 2026
Grande giornata di sport e soddisfazioni per il Team Romagna Judo al Campionato Nazionale Open AICS 2026, disputato oggi a Riccione, che ha visto la partecipazione di ben 295 atleti. La società romagnola si è presentata in gara con 11 judoka e il risultato è stato straordinario: tutti gli atleti sono saliti sul podio, permettendo al Team Romagna Judo di conquistare un prestigioso 3° posto nella classifica generale per società. Ben sei gli atleti che hanno conquistato la medaglia d’oro, laureandosi così campioni nazionali AICS 2026:
MEDAGLIE D’ORO – CAMPIONI NAZIONALI
Categoria Esordienti A
· Jasmine Paolucci – +63 kg
· Alessio Sangiorgi – 38 kg
Categoria Esordienti B
· Massimo Casella – 50 kg
· Jonathan Guci – 81 kg
Categoria Cadetti
· Isabelle Ancona – 57 kg
· Luca Rani – 81 kg
Ottimi risultati anche per gli altri atleti del Team, che hanno completato il medagliere con due argenti e tre bronzi.
MEDAGLIE D’ARGENTO
· Alessio Roncagli – 81 kg, Esordienti B
· Noemi Giuliano – 52 kg, Esordienti B
MEDAGLIE DI BRONZO
· Jonathan Cattani – 60 kg, Esordienti B
· Ryan Bertozzi – 73 kg, Esordienti B
· Emiliano Gatta – 73 kg, Cadetti
Gli atleti sono stati seguiti in gara dai tecnici Enrico Naldi e Michela Montanari, che si sono dichiarati molto soddisfatti delle prestazioni dei ragazzi, sottolineando come tutti abbiano dimostrato grande determinazione, spirito propositivo e voglia di mettersi in gioco.
Un risultato che premia il lavoro svolto quotidianamente in palestra, l’impegno degli atleti e la passione dello staff tecnico.
PROSSIMO APPUNTAMENTO
Il Team Romagna Judo sarà nuovamente impegnato domani, domenica 1° novembre, a Ferrara, in occasione del Gran Premio 1°-2°-3° Dan e del Campionato Regionale Esordienti A e B.
DOVE SI ALLENA IL TEAM ROMAGNA JUDO
Lugo – Via di Giù 10
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17:00 alle 21:00.
Castel Bolognese
Lunedì, martedì e giovedì dalle 18:00 alle 21:00.