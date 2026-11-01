Grande giornata di sport e soddisfazioni per il Team Romagna Judo al Campionato Nazionale Open AICS 2026, disputato oggi a Riccione, che ha visto la partecipazione di ben 295 atleti. La società romagnola si è presentata in gara con 11 judoka e il risultato è stato straordinario: tutti gli atleti sono saliti sul podio, permettendo al Team Romagna Judo di conquistare un prestigioso 3° posto nella classifica generale per società. Ben sei gli atleti che hanno conquistato la medaglia d’oro, laureandosi così campioni nazionali AICS 2026: