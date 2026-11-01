Successi per la Fenix Energia sia in serie B2 che in serie D
La Fenix Energia vince una vera e propria maratona in casa della Polisportiva Francavilla per 3-2, conquistando la terza vittoria in altrettante gare. Un successo arrivato grazie ai nervi saldi e al carattere, due qualità che stanno permettendo alle faentine di disputare un inizio di stagione fantastico.
“Sapevamo che ci sarebbe stata una gara ricca di incognite – sottolinea coach Lori Polo – contro una squadra forte che ha perso le prime due partite soltanto perché commette alcuni errori di troppo in alcune fasi della partita, come è accaduto contro di nei primi due set. Siamo partiti infatti molto bene poi nel terzo e quarto set, un po’ per la stanchezza del viaggio, un po’ per i nostri errori e ovviamente per la bravura delle nostre avversarie a riaprire la partita ci siamo fatti rimontare, ma non è mai calata l’attenzione e abbiamo vinto il tie break. Ci prendiamo due punti da una trasferta lunghissima e insidiosa e lo ritengo un risultato super importante che ci permette di continuare il nostro percorso che fino ad ora è ottimo”.
Tabellino
Polisportiva Francavilla 2
Fenix Energia Faenza 3
(13-25; 20-25; 25-20; 25-22; 7-15)
FAENZA: Chinni 17, Collina 20, Malaguti 14, Esposto 9, Rambelli 10, Conficconi 3, Zanetti 1, Cavalli (L1), Enabulele (L2) ne, Benedetti ne, Bertaccini ne, Babini ne. All.: Polo Vice: Ciccorossi
ARBITRI: Ferri – Valenti
Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato 7 novembre alle 17 in casa (PalaBubani di Faenza) con il GS Team 80 Gradara.
Colpo esterno della Fenix Energia anche in serie D, con la squadra impostasi con un netto 3-0 sul campo del Nettunia Bologna. Prestazione molto positiva per le faentine soprattutto per la reazione avuta nel finale del terzo set.
“Le ragazze sono partite bene con la giusta grinta – afferma coach Alberto Del Giudice -. Nei primi due set non hanno permesso alle avversarie di esprimere il loro gioco grazie anche al servizio incisivo e all’ottima correlazione muro-difesa che ci ha permesso di chiudere entrambi i set con un ottimo punteggio. Nel terzo purtroppo è calata la tensione e si sono visti errori grossolani e questo ha permesso al Nettunia di condurre fino al 20.-17 poi le ragazze hanno reagito con un break di 8-0, chiudendo la partita”.
Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà venerdì 6 novembre alle 20.40 in casa (palestra Ivo Badiali di Faenza) con l’Imola Volley.
Tabellino
Nettunia Bologna 0
Fenix Energia Faenza 3
(13-25; 14-25; 20-25)
BOLOGNA: Di Bari, Bertosi 3, Altafaj 2, Venturi, Zorzi 1, Princiotta 3, Collina 5, Martelli ne, Baietti 4, Verlicchi 4, Dall’Aglio 1, Cortese ne, Toschi, Cantelli.
FAENZA: Mezzetti 1, Rossi 2, D’Agostino 2, Francesconi Ilaria 13, Ramponi 12, Cavallari 7, Seganti (L1), Frontali, Garavini 2, Bartoli 3, Giorgi 1, Ravaioli, Francesconi Sofia ne, Raffoni (L2) ne. All. Del Giudice, Vice Bertaccini.
NOTE: Faenza: Muri 4, Ace 5, Errori battuta 10.