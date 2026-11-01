Successi per la Fenix Energia sia in serie B2 che in serie D

“Sapevamo che ci sarebbe stata una gara ricca di incognite – sottolinea coach Lori Polo – contro una squadra forte che ha perso le prime due partite soltanto perché commette alcuni errori di troppo in alcune fasi della partita, come è accaduto contro di nei primi due set. Siamo partiti infatti molto bene poi nel terzo e quarto set, un po’ per la stanchezza del viaggio, un po’ per i nostri errori e ovviamente per la bravura delle nostre avversarie a riaprire la partita ci siamo fatti rimontare, ma non è mai calata l’attenzione e abbiamo vinto il tie break. Ci prendiamo due punti da una trasferta lunghissima e insidiosa e lo ritengo un risultato super importante che ci permette di continuare il nostro percorso che fino ad ora è ottimo”.