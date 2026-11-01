Torna il corso gratuito dedicato ai servizi digitali ad Alfonsine

Il corso si articolerà in cinque appuntamenti pomeridiani, tutti di mercoledì dalle 16 alle 18, che si svolgeranno il 4, 11 e 18 novembre e il 2 e 9 dicembre. Gli incontri sono stati pensati per costruire progressivamente le competenze digitali dei partecipanti, partendo dalle basi fino ad arrivare a temi più complessi, ma fondamentali per la vita quotidiana contemporanea.

Si comincerà con un’introduzione generale al digitale, suddivisa in due sessioni (4 e 11 novembre) dedicate rispettivamente alle funzioni base dello smartphone e alla personalizzazione della propria esperienza online. Il percorso proseguirà poi il 18 novembre con un approfondimento sull’identità digitale, spiegando come funzionano Spid e Cie e quali servizi sono accessibili attraverso questi strumenti ormai indispensabili per rapportarsi con la pubblica amministrazione e molti servizi privati.

La lezione del 2 dicembre si concentrerà sulla lotta alla disinformazione: i partecipanti impareranno a riconoscere le fake news e a comprendere i meccanismi attraverso cui vengono create e diffuse nell’era dell’intelligenza artificiale; l’ultimo incontro, il 9 dicembre, sarà invece focalizzato sulla sicurezza informatica: dalla protezione dai rischi della rete agli strumenti per difendersi da virus informatici e truffe online, pericoli sempre più diffusi che colpiscono soprattutto chi ha meno familiarità con le tecnologie.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione al numero 0545 299666.