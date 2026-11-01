Un corso antitruffa organizzato dalla BCC in collaborazione con la Fondazione del Credito Cooperativo Tertio Millennio – Ets

foto d'archivio

Martedì 3 novembre alle 18 presso la Sala “Giovanni Dalle Fabbriche” LA BCC ravennate, forlivese e imolese promuove per i Soci un incontro di approfondimento sulle truffe, condotto dalla Fondazione del Credito Cooperativo Tertio Millennio – Ets. Sarà possibile seguire l’evento anche in streaming sul canale YouTube LA BCC ravennate forlivese e imolese (al link Master Series 2026). L’incontro si pone l’obiettivo di fornire approfondimenti su come difendersi dalle tante insidie di chi vuole rubare, assieme al denaro, anche il prezioso bene della fiducia con meccanismi sempre più sofisticati.

La Fondazione Tertio Millennio è un organismo senza fini di lucro istituito nel 2000 nell’ambito del Credito Cooperativo italiano (BCC). Si prefigge lo sviluppo di attività di solidarietà sociale in Italia e all’estero, nonché di alfabetizzazione finanziaria cooperativa e mutualistica in grado di attualizzare i principi fondanti della cooperazione mutualistica di credito.

Le aree tematiche trattate durante il corso “Truffe. Evento per i Soci e per le Socie della BCC ravennate, forlivese e imolese” – curate dal formatore Marco Marcocci – saranno le modalità con cui si manifestano questi reati: di persona, al telefono, tramite messaggio o mail.

“Per LA BCC è fondamentale, accompagnare ai programmi di educazione finanziaria anche questa iniziativa rivolta ai Soci – afferma Giuseppe Gambi, Presidente LA BCC. Le tematiche affrontate, infatti, sono rivolte alla lotta alle disuguaglianze e alla promozione del bene comune. Come Banca del territorio, il nostro primo obiettivo è sostenere le persone, aiutandole a prevenire fenomeni criminali come le truffe e a garantire il pieno godimento dei diritti di cittadinanza”.

“L’educazione finanziaria rivolta agli over 65 – sottolinea il Direttore della Fondazione Marco Reggio – aggiunge ai pur importanti aspetti formativi anche quello della tutela del risparmio, per molte persone quelli di una vita e che toccano aspetti psicologici profondissimi e di grande impatto sulla vita delle persone. Una banca di comunità come LA BCC ravennate, forlivese e imolese ha ben compreso queste particolarità e in questo modo amplia il proprio già significativo contributo alla tenuta del tessuto sociale dei propri territori”.