Addio a Enzo Marani, il centenario protagonista della vita politica e sociale di Voltana

Si è spento sabato 31 ottobre, all’età di 100 anni, Enzo Marani, figura molto conosciuta a Voltana per il suo impegno politico e sociale, iniziato negli anni della Liberazione e proseguito per decenni al servizio della comunità. A esprimere cordoglio alla famiglia e agli amici sono la sindaca di Lugo Elena Zannoni, i membri della giunta e l’Amministrazione comunale, che ricordano il suo contributo alla vita del territorio.

Nato a Lavezzola, Marani si era trasferito da bambino a Voltana, dove aveva frequentato le scuole elementari, prima di proseguire gli studi all’Istituto Tecnico di Ravenna. La sua giovinezza fu profondamente segnata dalla Seconda guerra mondiale. Nel 1944, chiamato alle armi dalla Repubblica di Salò, scelse di non aderire e trovò rifugio, grazie all’aiuto degli zii, in una casa di campagna insieme ad altri giovani. Durante una perquisizione dei fascisti, riuscì a non farsi trovare, sfuggendo così alla pena di morte prevista per i renitenti.

Verso la fine del conflitto venne catturato dai tedeschi e rinchiuso in un campo di prigionia nel territorio conselicese, dove fu costretto a scavare trincee e recuperare traverse di legno lungo la ferrovia.

Con l’arrivo degli Alleati entrò nel Comitato di Liberazione locale, rappresentando l’area cattolica insieme a Igor Ricci. Fu l’inizio di un lungo percorso di partecipazione alla vita pubblica, che lo portò a ricoprire il ruolo di consigliere comunale per la Democrazia Cristiana e a far parte della Consulta di circoscrizione di Voltana. Nel frattempo lavorò alla Cassa di Risparmio di Lugo.

Il suo impegno si estese anche all’associazionismo. Fu tra i fondatori del Centro sociale Ca’ Vecchia di Voltana, che amministrò per un periodo insieme ad Alfredo Andraghetti, contribuendo alla crescita di un importante luogo di aggregazione per la comunità.

Marani aveva una concezione della politica fondata sul dialogo e sulla collaborazione, anche tra persone con convinzioni differenti. Non amava infatti parlare di «avversari politici», preferendo l’espressione «amici con una diversa idea politica», una frase che riassume il suo modo di intendere l’impegno pubblico.

Proprio alla Ca’ Vecchia, nel febbraio scorso, aveva festeggiato il traguardo dei cento anni circondato da parenti e amici. Alla festa aveva partecipato anche la sindaca Elena Zannoni, che gli aveva fatto visita per rendere omaggio al suo lungo percorso di vita.