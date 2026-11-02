“Angelo – Il principe del vintage”, prima mondiale al Teatro Rossini di Lugo

Il percorso di Angelo Caroli, dalla sua Lugo di Romagna alle grandi maison internazionali, è protagonista del film che racconta una passione trasformata in un progetto di rilievo internazionale. Mercoledì 4 novembre, alle 21, il Teatro Rossini di Lugo ospiterà la prima mondiale di “Angelo – Il principe del vintage”, dedicato al pioniere del vintage e fondatore di A.N.G.E.L.O. Vintage Palace, una delle più importanti collezioni internazionali di moda vintage.

La serata sarà presentata dalla regista Francesca Zerbetto e dallo stesso Angelo Caroli, che accompagneranno il pubblico alla scoperta della storia e del percorso che hanno portato dalla realtà lughese al rapporto con le grandi maison della moda internazionale.