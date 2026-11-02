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“Angelo – Il principe del vintage”, prima mondiale al Teatro Rossini di Lugo

2 novembre 2026 | 09:38
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di R.R.

R.R.

“Angelo – Il principe del vintage”, prima mondiale al Teatro Rossini di Lugo

Il percorso di Angelo Caroli, dalla sua Lugo di Romagna alle grandi maison internazionali, è protagonista del film che racconta una passione trasformata in un progetto di rilievo internazionale. Mercoledì 4 novembre, alle 21, il Teatro Rossini di Lugo ospiterà la prima mondiale di “Angelo – Il principe del vintage”, dedicato al pioniere del vintage e fondatore di A.N.G.E.L.O. Vintage Palace, una delle più importanti collezioni internazionali di moda vintage.

La serata sarà presentata dalla regista Francesca Zerbetto e dallo stesso Angelo Caroli, che accompagneranno il pubblico alla scoperta della storia e del percorso che hanno portato dalla realtà lughese al rapporto con le grandi maison della moda internazionale.

Il film ripercorre una vicenda personale e professionale fatta di passione, visione e determinazione, mostrando come una collezione e un interesse per la moda vintage possano diventare un patrimonio culturale riconosciuto anche a livello internazionale.

Biglietti disponibili a questo link