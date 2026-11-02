Ciclat Trasporti Ambiente a Ecomondo 2026: la cooperativa ravennate alla Fiera di Rimini con Albatros e IAM

Ciclat Trasporti Ambiente torna a Ecomondo, la manifestazione internazionale dedicata all’economia circolare e alla green economy in programma alla Fiera di Rimini dal 3 al 6 novembre. La cooperativa ravennate sarà presente insieme ad Albatros Ecologia Ambiente Sicurezza e, per la prima volta, anche con IAM – Igiene Ambientale Management Srl, società di cui ha acquisito nei mesi scorsi il 70% delle quote.

Lo spazio espositivo condiviso sarà al Padiglione C1, Stand 206. Per Ciclat Trasporti Ambiente la partecipazione alla fiera rappresenta un’occasione di incontro con soci, clienti, fornitori e stakeholder, ma anche un momento per fare il punto sui risultati raggiunti e confrontarsi sulle prospettive dell’economia circolare e della sostenibilità.

La cooperativa, che opera nei settori dell’igiene urbana e del trasporto, è attiva in 12 regioni italiane e a San Marino. La sua rete comprende 178 imprese associate e il valore della produzione supera i 220 milioni di euro. La tutela ambientale, il risparmio energetico e idrico e l’economia circolare sono tra gli ambiti di attenzione legati alle attività della società.

«Come ogni fine d’anno – sottolinea Lucilla Fabrizzi, presidente di Ciclat Trasporti Ambiente -, l’appuntamento con la fiera riminese rappresenterà un’occasione preziosa di incontro e confronto con soci, clienti e fornitori: un momento per fare rete, analizzare quanto fatto fino ad oggi ed esplorare i nuovi trend legati all’economia circolare e alla sostenibilità».

La partecipazione a Ecomondo 2026 sarà anche la prima occasione per presentare nello spazio espositivo la controllata IAM – Igiene Ambientale Management Srl. La società opera nella gestione e nello stoccaggio dei rifiuti speciali per il tessuto industriale sammarinese ed è entrata nel gruppo Ciclat dopo l’acquisizione del 70% delle quote da parte della cooperativa ravennate.

In queste settimane Ciclat Trasporti Ambiente ha inoltre pubblicato una nuova edizione del proprio Bilancio di Sostenibilità, che documenta le performance ESG raggiunte negli ultimi 12 mesi e rendiconta progetti e iniziative in materia di sostenibilità ambientale, sociale e di governance.