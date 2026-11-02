Due compleanni da record alla Cra Sassoli di Lugo: 102 anni per Berta e 101 per Clara

Due compleanni speciali sono stati festeggiati lunedì 2 novembre alla casa residenza anziani “Don Luigi Sassoli” di Lugo, dove Desdemona Capucci, per tutti “Berta”, ha raggiunto il traguardo dei 102 anni e Clara Landi ha celebrato il suo 101esimo compleanno. Due donne dalla lunga vita, con storie e passioni diverse, che hanno condiviso una giornata di festa insieme ai propri cari e al personale della struttura.

Ai festeggiamenti ha partecipato anche il vicesindaco di Lugo Luigi Pezzi, che ha portato gli auguri dell’Amministrazione comunale e della comunità lughese. Per il compleanno di Desdemona Capucci erano presenti anche gli operatori e l’amministratrice unica dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna, Emanuela Giangrandi.

Desdemona Capucci, nata nel 1924, ha trascorso gran parte della propria vita nelle campagne di San Lorenzo, dove abitava in una fattoria circondata da numerosi animali. Una passione, quella per gli animali, che conserva ancora oggi, tanto da emozionarsi alla vista dei cuccioli. Donna dal carattere diretto e determinato, ha svolto diversi lavori, dalla contadina alla fornaia, fino alla venditrice. Appena ne ha avuto la possibilità ha preso la patente e non ha esitato a mettersi anche alla guida del trattore.

Sposata giovanissima con Enzo Samorani, non ha avuto figli, ma ha coltivato per tutta la vita una grande passione per il ballo, che ha accompagnato anche la sua quotidianità. E a 102 anni non ha perso il gusto per i piaceri della tavola: un bicchiere di vino e un piatto di maccheroni al ragù restano tra i suoi desideri gastronomici preferiti.

Ha invece compiuto 101 anni Clara Landi, nata a Lugo il 30 ottobre 1925, una delle ospiti più attive della residenza Sassoli. Lucidissima e dotata di una memoria ancora formidabile, ama raccontare gli episodi della propria vita, ricca di esperienze e viaggi.

Magliaia e ricamatrice, ha sempre avuto una particolare abilità nei lavori manuali, grazie a mani precise e a una grande attenzione ai dettagli. Non si è mai sposata, ma ha avuto modo di conoscere molti luoghi. La sua città del cuore è Roma, dove è stata spesso ospite di una zia dalla vita avventurosa, che tra le altre cose era stata amica e bustaia della celebre attrice Anna Magnani.

Ancora oggi Clara coltiva numerosi interessi: le piace leggere riviste di viaggio, incontrare il proprio padre spirituale e disegnare mandala utilizzando la tecnica del puntinismo.

E se qualcuno le domanda quale sia il segreto per arrivare a 101 anni mantenendo tanta lucidità, la risposta è breve e senza esitazioni: «Mangiare poco».