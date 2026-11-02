Energy Days a Faenza, Michele Dotti porta nelle scuole lo spettacolo sull’impronta ecologica

Gli Energy Days entrano nelle scuole medie di Faenza con “Lasciamo un’impronta!”, lo spettacolo-gioco condotto dall’educattore Michele Dotti per affrontare i temi della sostenibilità e dell’impatto delle scelte quotidiane sull’ambiente. L’iniziativa, già avviata negli istituti secondari di primo grado del territorio, proseguirà il 4 e 5 novembre e avrà un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza mercoledì 6 novembre, dalle 20.45 alle 22.30, alla Sala Fellini.

Lo spettacolo accompagna gli studenti in un percorso ironico e formativo attraverso sketch teatrali e un gioco di ruolo che li coinvolge direttamente su una grande scacchiera che simula il Pianeta. Al centro dell’attività ci sono concetti come lo zaino ecologico e l’impronta ecologica, per mostrare come i comportamenti e le scelte individuali abbiano conseguenze su scala globale.

Il calendario degli incontri nelle scuole è iniziato venerdì 23 ottobre alla Scuola Europa ed è proseguito venerdì 30 ottobre alla Scuola Lanzoni. I prossimi appuntamenti riservati agli alunni sono in programma mercoledì 4 novembre alla Scuola Bendandi, dalle 9 alle 10.45 e dalle 11 alle 12.45, e giovedì 5 novembre alla Scuola Strocchi, dalle 9 alle 10.45.

La serata del 6 novembre rappresenta la novità di questa edizione degli Energy Days: sarà aperta a tutti e vedrà protagonisti i ragazzi che hanno già partecipato allo spettacolo durante le attività scolastiche. L’obiettivo è coinvolgere anche famiglie e adulti, affidando ai più giovani il ruolo di portavoce dei messaggi sulla sostenibilità all’interno della comunità.

Il programma degli Energy Days comprende inoltre altre iniziative e attività curate dalla Palestra della Scienza, impegnata nella divulgazione scientifica ed ecologica.