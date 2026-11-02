Faenza, alla Fiera di San Rocco una conferenza sui simboli dei Tarocchi con Andrea Vitali

Dalla simbologia delle carte alla relazione tra materia, linguaggio e dimensione spirituale: la Fiera di San Rocco prosegue il suo calendario di appuntamenti culturali in vista della conclusione della manifestazione, prevista per il 7 novembre con la tradizionale cena di gala.

Il prossimo incontro è in programma martedì 3 novembre, alle 20.30, nella Sala delle Vittorie del Rione Verde, in via Cavour 37 a Faenza. Ospite della serata sarà il professor Andrea Vitali, storico del simbolismo, che proporrà una conferenza dal titolo «La Torre dei Tarocchi – La ruina del linguaggio tra l’urto della materia e il segno dello spirito».