Fiera di San Rocco|
Faenza, alla Fiera di San Rocco una conferenza sui simboli dei Tarocchi con Andrea Vitali
Dalla simbologia delle carte alla relazione tra materia, linguaggio e dimensione spirituale: la Fiera di San Rocco prosegue il suo calendario di appuntamenti culturali in vista della conclusione della manifestazione, prevista per il 7 novembre con la tradizionale cena di gala.
Il prossimo incontro è in programma martedì 3 novembre, alle 20.30, nella Sala delle Vittorie del Rione Verde, in via Cavour 37 a Faenza. Ospite della serata sarà il professor Andrea Vitali, storico del simbolismo, che proporrà una conferenza dal titolo «La Torre dei Tarocchi – La ruina del linguaggio tra l’urto della materia e il segno dello spirito».
L’incontro sarà dedicato all’iconografia dei Tarocchi e ai significati simbolici racchiusi nelle carte, attraverso un percorso di approfondimento che mette in relazione il linguaggio, la dimensione materiale e quella spirituale.
La conferenza rientra nelle iniziative culturali promosse dal Rione Verde nell’ambito della settimana conclusiva dell’antica Fiera di San Rocco 2026, che propone alla città occasioni di incontro e approfondimento accanto agli appuntamenti legati alla tradizione della manifestazione.
La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza.