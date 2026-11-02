Faenza, bar chiuso per sette giorni: era diventato un ritrovo abituale di persone con precedenti

Sette giorni di chiusura per un bar del territorio faentino, dove i ripetuti controlli delle forze dell’ordine hanno evidenziato una situazione di criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento è stato disposto dal Questore di Ravenna ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).

La notifica del decreto e l’apposizione dei sigilli all’ingresso del pubblico esercizio ( il cui nome non è stato reso noto, ndr ) sono state eseguite dagli agenti del Commissariato di Polizia di Faenza, al termine di un’attività istruttoria condotta dalla Divisione di Polizia Amministrativa della Questura. L’intervento è scaturito dalle numerose segnalazioni trasmesse dal Commissariato e dalla Compagnia dei Carabinieri di Faenza.

Alla base della decisione del Questore ci sono i controlli effettuati nei mesi scorsi, durante i quali il locale è risultato punto di ritrovo abituale di persone con precedenti di polizia e penali. Le verifiche hanno inoltre fatto emergere episodi di liti e comportamenti ritenuti a rischio, verificatisi sia all’interno del bar sia nelle immediate vicinanze, con la conseguenza di ripetuti interventi delle pattuglie della Polizia.