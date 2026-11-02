Fd’I Bassa Romagna: Nuova interrogazione per chiedere tempi certi sui lavori al centro socio-riabilitativo di Alfonsine

Il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia nell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna mantiene alta l’attenzione sul futuro della struttura di via Reale ad Alfonsine e, in particolare, sul progetto di realizzazione di un nuovo Centro socio-riabilitativo residenziale per persone con disabilità.

Il progetto prevede la possibilità di destinare gli spazi del secondo piano della struttura, già sede della CRA Reale, a un servizio residenziale rivolto a persone con disabilità che necessitano di assistenza e sostegno continuativi. Si tratta di un intervento di rilevanza provinciale, che potrebbe contribuire a rispondere alla carenza di posti residenziali nel territorio della Bassa Romagna.

Fratelli d’Italia segue la vicenda da tempo e, a distanza di sei mesi dalla prima interrogazione, torna a chiedere all’Unione l’effettivo avanzamento del progetto e a sollecitare il passaggio dalle intenzioni agli interventi concreti.

Con la prima interrogazione, presentata il 7 maggio 2026, FDI aveva richiesto chiarimenti sugli interventi realizzati presso il Centro Diurno Galassia e sul futuro degli spazi del secondo piano. Nella risposta, l’Amministrazione aveva precisato che il Centro Diurno Galassia, dedicato alle persone con disabilità, era stato trasferito al piano terra della struttura nel gennaio 2023, mentre i locali del secondo piano risultavano ancora inutilizzati e oggetto di valutazioni in vista della realizzazione del nuovo servizio residenziale.

Nella medesima risposta, l’Amministrazione aveva inoltre dichiarato che, per procedere all’attivazione del nuovo servizio e all’individuazione del soggetto gestore, sarebbe stato necessario avviare la procedura di accreditamento provvisorio, demandandone l’attivazione all’Ufficio di Piano entro la fine del 2026.

Per verificare che agli impegni assunti seguano atti concreti, Fratelli d’Italia ha presentato una nuova interrogazione, chiedendo di conoscere se la procedura sia stata effettivamente avviata, quali siano le tempistiche previste e quali passaggi restino ancora da completare.

Il Gruppo ha inoltre chiesto chiarimenti sui criteri che verranno adottati per definire il fabbisogno assistenziale, il numero dei posti disponibili e le caratteristiche del servizio, nonché sui requisiti richiesti al futuro soggetto gestore e sulle modalità con cui verrà individuato, affinché siano garantite trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.

Non bastano gli annunci e le prospettive progettuali: servono impegni verificabili, procedure chiare e tempi definiti. La carenza di posti residenziali per le persone con disabilità rappresenta una problematica seria per il territorio e per tante famiglie che hanno bisogno di risposte adeguate e di servizi accessibili.

Fratelli d’Italia continuerà a monitorare e verificare ogni fase dell’iter, mantenendo alta l’attenzione sull’operato dell’Unione, affinché il progetto non rimanga soltanto un’intenzione, ma si traduca al più presto in una struttura operativa, capace di rispondere concretamente ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie.