I ravennati Irene Bezzi e Sergio Blosi vincono la categoria X2 alla 50ª edizione della regata di Caorle
Si chiude con una vittoria assoluta nella categoria X2 la partecipazione di Baby Cartouche alla 50ª edizione della regata di Caorle. A bordo dell’IMX-38, i due giovani ravennati Irene Bezzi e Sergio Blosi hanno conquistato il primo posto nella flotta ORC X2, nella categoria B-C e nella categoria mista, portando il loro equipaggio sul gradino più alto del podio.
La regata ha visto fin dalle prime miglia il confronto tra Baby Cartouche e Hauraki, il Millenium 40 di Mauro e Giovanni Trevisan. «Un testa a testa che nelle prime miglia non ha lasciato respiro», come aveva raccontato Nauticareport nella comunicazione diffusa alla partenza della prova in doppio. Due imbarcazioni diverse per dimensioni e caratteristiche, impegnate in un confronto ravvicinato.
Alla partenza il vento soffiava tra i 9 e i 16 nodi. Dopo la boa di Grado, al momento dell’inversione di rotta, l’intensità è salita a 22 nodi. Baby Cartouche è rimasta nel gruppo di testa e ha affrontato il percorso verso il traguardo sotto gennaker, con vento tra i 13 e i 17 nodi.
L’arrivo, al tramonto, è stato accompagnato dall’accoglienza del Comitato di regata e da una bottiglia di prosecco per l’equipaggio. «Grande commozione all’arrivo in un tramonto molto romantico», racconta il Circolo, che sottolinea la soddisfazione per il risultato ottenuto dai due velisti del RYC.
Per Baby Cartouche il bilancio finale comprende dunque tre primi posti: nella flotta ORC X2, nella categoria B-C e nella categoria mista. Al rientro a Marina di Ravenna ci sarà l’occasione per festeggiare Irene Bezzi e Sergio Blosi e il risultato raggiunto, che ha contribuito a tenere alti i colori del Ravenna Yacht Club.