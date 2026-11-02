Il C.T. Massa Lombarda è già in semifinale scudetto: Crema battuta 4-2, primo posto assicurato

Il Circolo Tennis Massa Lombarda continua a vincere e conquista con una giornata d’anticipo il primo posto nel girone 2 della Serie A1 maschile, assicurandosi l’accesso alle semifinali scudetto per il secondo anno consecutivo. Il successo per 4-2 sui campi del Tennis Club Crema, il quarto consecutivo dopo il pareggio all’esordio contro Messina, permette alla formazione romagnola di restare l’unica imbattuta tra le sedici squadre del massimo campionato nazionale e di proseguire la difesa del titolo italiano conquistato nella passata stagione.

Un risultato importante per il club della piccola cittadina ravennate, alla sua decima partecipazione in Serie A1, la quarta consecutiva dal 2023 dopo le sei disputate tra il 2016 e il 2021. E soprattutto la conferma di una crescita che, dopo lo storico scudetto dello scorso anno, continua a mantenere Massa Lombarda ai vertici del tennis italiano.

La trasferta lombarda non è stata però una passeggiata. Il Tennis Club Crema, campione d’Italia appena due anni fa e sorprendentemente ancora fermo a zero punti in classifica, ha provato a mettere in difficoltà gli ospiti, dando vita a incontri combattuti, soprattutto nei singolari.

A partire meglio sono stati i padroni di casa, con Andrea Arnaboldi capace di rimontare Jacopo Bilardo dopo aver perso il primo set, imponendosi 4-6, 6-2, 6-1. A riportare il confronto in equilibrio ci ha pensato Laurent Lokoli, francese all’esordio con la maglia del CT Massa Lombarda, che ha dovuto lottare per oltre due ore e mezza prima di avere la meglio sul riminese Manuel Mazza per 6-3, 4-6, 6-4.

La svolta è arrivata dagli altri due singolari. Francesco Forti, tornato a disposizione della squadra capitanata da Michele Montalbini, ha superato Samuel Vincent Ruggeri con un convincente 6-4, 6-3 nel confronto tra i numeri uno delle rispettive formazioni. Ancora più impegnativa la sfida di Lorenzo Rottoli, che ha avuto bisogno di quasi tre ore per piegare la resistenza di Lorenzo Bresciani, battuto 6-4, 6-7(11), 6-3.

Al termine dei singolari, dunque, Massa Lombarda conduceva 3-1, con la possibilità di chiudere il confronto nei doppi.

Il punto decisivo è arrivato dalla coppia Forti-Bilardo, che ha lasciato appena tre game a Mattias Pisanu e Christian Donida, imponendosi con un netto 6-1, 6-2 e consegnando ai romagnoli la quarta vittoria stagionale.

Nell’altro doppio, invece, Crema ha conquistato il secondo punto grazie a Nicholas David Ionel e Manuel Mazza, vittoriosi 6-3, 7-6(3) sulla coppia tutta mancina composta da Giulio Zeppieri e Diego Tarlazzi.

Per Zeppieri si è trattato della prima apparizione stagionale dopo l’intervento al polso sinistro subito durante l’estate. Al suo fianco il quindicenne Tarlazzi, che a settembre ha contribuito alla conquista dello scudetto Under 16 a squadre e che appena una settimana prima, contro Messina, aveva fatto il suo esordio assoluto nel massimo campionato.

Con i tre punti conquistati a Crema, il CT Massa Lombarda sale a quota 13, portando a cinque lunghezze il vantaggio sul Tennis e Vela Messina, secondo con 8 punti dopo la vittoria per 5-1 nello scontro diretto con Vicenza.

Un margine che rende matematicamente irraggiungibile la formazione romagnola e le garantisce il primo posto, con la conseguente qualificazione alle semifinali play-off, in programma con gare di andata e ritorno il 15 e 22 novembre. La finale per l’assegnazione dello scudetto si disputerà invece il 6 dicembre.

Il risultato consente inoltre a Massa Lombarda di raggiungere senza spareggi quello che la società considerava l’obiettivo principale della stagione: la permanenza in Serie A1. Il regolamento prevede infatti che le prime due classificate di ogni girone conservino il posto nella categoria, mentre terze e quarte debbano affrontare i play-out, fissati per il 22 e 29 novembre.

«Non possiamo che essere soddisfatti per aver già raggiunto quello che era l’obiettivo primario per noi in questa stagione, ovvero conservare un posto nell’élite del tennis italiano senza dover ricorrere a pericolosi spareggi – sottolinea Fulvio Campomori, dirigente del CT Massa Lombarda –. Non era un risultato per niente scontato, ancora una volta è stata determinante la compattezza del gruppo, nel quale stavolta si è inserito con una prestazione positiva anche l’altro francese Lokoli».

Campomori si sofferma poi sul ritorno di uno dei protagonisti dello scudetto dello scorso anno e sulla presenza dei giovani del vivaio.

«Inoltre è stato bello rivedere in campo con i nostri colori Zeppieri, grande protagonista lo scorso anno, dopo l’operazione che ha subito al polso, fra l’altro accanto a uno dei nostri baby come Tarlazzi. Ora ci godremo l’ultima giornata della fase a gironi senza patemi, poi penseremo alla semifinale».

Domenica 8 novembre Massa Lombarda chiuderà la fase a gironi davanti al proprio pubblico, ospitando il Tennis Comunali Vicenza sui campi dell’Oremplast Tennis Arena, nel circolo di via Fornace di Sopra. L’impianto porta il nome dell’azienda della famiglia Pagani, da tempo partner del progetto sportivo del club.

Per i romagnoli sarà un appuntamento senza pressioni di classifica, mentre i veneti, terzi a quota 7, cercheranno un risultato che permetta loro di evitare gli spareggi salvezza.

Vicenza può contare su un organico che comprende, tra gli stranieri, il bosniaco Damir Dzumhur, il francese Robin Elliot Bertrand e il portoghese Gastao Elias, oltre ai giocatori del vivaio Gabriele Bosio, Giovanni Peruffo e Alessandro Battiston. Poi, per Massa Lombarda, sarà nuovamente tempo di pensare allo scudetto.

Il tabellino

Tennis Club Crema – Circolo Tennis Massa Lombarda 2-4

Singolari:

Francesco Forti (Massa Lombarda) b. Samuel Vincent Ruggeri (Crema) 6-4, 6-3

Laurent Lokoli (Massa Lombarda) b. Manuel Mazza (Crema) 6-3, 4-6, 6-4

Andrea Arnaboldi (Crema) b. Jacopo Bilardo (Massa Lombarda) 4-6, 6-2, 6-1

Lorenzo Rottoli (Massa Lombarda) b. Lorenzo Bresciani (Crema) 6-4, 6-7(11), 6-3

Doppi:

Francesco Forti/Jacopo Bilardo (Massa Lombarda) b. Mattias Pisanu/Christian Donida (Crema) 6-1, 6-2

Nicholas David Ionel/Manuel Mazza (Crema) b. Giulio Zeppieri/Diego Tarlazzi (Massa Lombarda) 6-3, 7-6(3)

Girone 2, quinta giornata: Tennis Club Crema-CT Massa Lombarda 2-4; Tennis e Vela Messina-Tennis Comunali Vicenza 5-1.