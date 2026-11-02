Il Faventia espugna il campo del Rumagna e si porta a tre punti dalla vetta

Il Faventia conquista una preziosa vittoria per 2-1 sul campo del Rumagna e si porta a soli tre punti dalla vetta della classifica, confermando il buon momento della squadra nonostante le numerose assenze. Con ben nove giocatori indisponibili, mister Rodondi è costretto a rivedere formazione e soluzioni tattiche, ma i faentini rispondono con una prestazione convincente, costruendo il successo nel primo tempo grazie alle reti di Emiliani e Zoli. Soltanto nel recupero arriva il gol dei padroni di casa, ormai troppo tardi per rimettere in discussione il risultato.

Su un terreno che rende complicata la costruzione del gioco, il Faventia parte con ordine, occupa bene gli spazi e cerca di prendere progressivamente il controllo della partita. Il Rumagna prova a rendersi pericoloso con un paio di traversoni, che però non trovano la deviazione vincente.

A cambiare l’inerzia dell’incontro è una straordinaria iniziativa di Malavolti, che recupera il pallone nella propria area sugli sviluppi di un calcio d’angolo avversario e si lancia in una progressione di settanta metri. Dopo uno scambio con Battistini, il giocatore faentino viene atterrato in area, conquistando un calcio di rigore. Dal dischetto Emiliani non sbaglia e spedisce il pallone all’incrocio dei pali, firmando il vantaggio ospite.

Il gol dà ulteriore sicurezza alla formazione di Rodondi, che aumenta la pressione e costruisce altre occasioni. Al 15′ Tshomi finisce a terra nell’area avversaria, ma l’arbitro lascia proseguire. Tre minuti più tardi è Liverani a sfiorare il raddoppio con un colpo di testa su cross di Zoli, respinto sulla linea da un difensore.

Il 2-0 arriva al 19′, al termine di un’altra azione ben costruita. Gueye serve di testa Battistini, che conclude verso la porta trovando la deviazione di un difensore. Il pallone colpisce il palo, ma Zoli è il più rapido ad avventarsi sulla ribattuta e a depositarlo in rete.

Il Rumagna cerca di reagire affidandosi soprattutto alle situazioni da palla inattiva, senza però riuscire a inquadrare la porta. Al 40′ la situazione dei padroni di casa si complica ulteriormente: un giocatore viene espulso direttamente per proteste, lasciando la squadra in inferiorità numerica.

Nella ripresa il Rumagna prova comunque a rientrare in partita, ma il Faventia mantiene compattezza e continua a creare occasioni per chiudere definitivamente i conti. Al quarto d’ora è ancora Malavolti ad avviare una ripartenza, servendo Altini che, dopo uno scambio con Francesconi, lascia partire una conclusione dalla distanza che si stampa sul palo. Sulla ribattuta Tshomi salta un avversario e colpisce la traversa, sfiorando il terzo gol nel giro di pochi secondi.

Lo stesso Tshomi torna poco dopo a rendersi pericoloso, ma la sua conclusione viene deviata da un difensore sopra la traversa. Il Faventia continua così a costruire occasioni senza riuscire a trovare la rete della tranquillità.

Dall’altra parte il Rumagna spreca una possibilità in contropiede e riesce ad accorciare le distanze soltanto a tempo scaduto, con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Finisce 2-1 per i faentini, che portano a casa tre punti importanti nonostante un organico fortemente rimaneggiato.

Il successo permette al Faventia di avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni e offre l’occasione per un primo bilancio della stagione. A fare il punto è il direttore sportivo Mattia Rinaldini, che richiama l’attenzione soprattutto sulla scelta societaria di puntare sui giovani e sui giocatori del territorio. «Questa prima parte di campionato ci è servita per ambientarci e capire il livello della categoria. Abbiamo deciso di dare fiducia a una squadra estremamente giovane e composta interamente da ragazzi faentini: oggi sono scesi in campo dieci under 20».