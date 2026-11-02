Il Futsal Russi crolla a Formia: finisce 6-2. Ancora fatali gli errori difensivi, espulso Bocca nel finale

Il Russi torna a mani vuote dalla trasferta di Formia, sconfitto 6-2 al termine di una partita nella quale i troppi errori hanno finito per compromettere ogni possibilità di rimonta. Lontano dal Pala Valli, la formazione arancione continua a incontrare difficoltà nell’adattarsi ai ritmi e all’intensità del nuovo campionato. Anche questa volta a fare la differenza sono stati alcuni passaggi a vuoto, sfruttati con grande concretezza dai padroni di casa, capaci di costruire un vantaggio sempre più ampio. A complicare ulteriormente la situazione è arrivata, nei secondi finali, anche l’espulsione diretta di Bocca.

La partita si mette in salita già al 7′, quando un errore nella costruzione del gioco consegna il pallone ad Alciati, che dal limite dell’area non lascia scampo a Zanotto e firma il vantaggio del Formia.

Il Russi non riesce a ritrovare subito equilibrio e quattro minuti più tardi subisce un uno-due pesantissimo. Protagonista Lancellotti, che all’11’ va a segno due volte: prima sfrutta un pallone proveniente da calcio d’angolo, girandolo verso la porta con una conclusione che rimbalza a terra e sorprende Zanotto, poi si inserisce centralmente tra i difensori arancioni, raccoglie il passaggio del pivot e batte nuovamente il portiere con un rasoterra.

Tre reti incassate in appena undici minuti mettono il Russi nella condizione di dover inseguire una partita già complicata. Gli ospiti, però, provano a reagire e al 16′ trovano il gol che riaccende qualche speranza. Bocca lascia partire una potente conclusione dalla distanza, Ricordi respinge corto e Navarro è il più rapido ad avventarsi sul pallone, ribadendolo in rete per il 3-1.

Dopo l’intervallo gli arancioni cercano di aumentare la pressione e costruire occasioni per ridurre ulteriormente lo svantaggio, ma è ancora il Formia a trovare la via del gol.

Al 6′ della ripresa una rapida ripartenza dei padroni di casa sorprende la difesa romagnola. Maltauro protegge il pallone lungo la fascia destra e serve Camel, che anticipa il proprio marcatore e supera Zanotto, riportando i laziali a tre lunghezze di distanza.

Il Russi fatica a rendersi realmente pericoloso e al 14′ arriva anche il quinto gol. Il portiere Ricordi rilancia lungo per Maltauro, bravo a difendere il possesso e a favorire l’inserimento di Alciati, che entra in area e conclude in rete nonostante la presenza dei difensori avversari. Per lui è la seconda marcatura personale.

Sotto 5-1, la squadra romagnola tenta il tutto per tutto affidandosi al portiere di movimento, ma la scelta espone inevitabilmente la porta alle ripartenze avversarie. Basta un minuto perché il Formia ne approfitti: Schininà intercetta il pallone a metà campo e lo deposita nella porta rimasta sguarnita, portando il risultato sul 6-1.

Il Russi riesce almeno a rendere meno pesante il passivo al 17′, quando Cianciulli, dopo un buon fraseggio con il portiere di movimento, trova la conclusione vincente da distanza ravvicinata.

La partita è ormai decisa, ma nei secondi conclusivi arriva un altro episodio negativo per gli arancioni. Durante un’azione di costruzione con la porta vuota, il Russi perde nuovamente il pallone e Bocca tenta di intervenire per fermare l’avversario. Il giocatore manca però la sfera nel contrasto e l’arbitro estrae il cartellino rosso diretto, lasciando la formazione romagnola con un’ulteriore assenza da gestire.

Il 6-2 finale conferma le difficoltà del Russi nelle gare esterne, soprattutto nella gestione dei momenti più delicati. Gli arancioni hanno provato a reagire in entrambe le frazioni, ma gli errori individuali e le disattenzioni difensive hanno permesso al Formia di colpire con continuità.