Judo, due titoli regionali per il Team Romagna: Jasmine Paolucci e Alessio Sangiorgi campioni

Due titoli regionali, un secondo posto nella classifica per società e diversi piazzamenti sul podio. È il bilancio del Team Romagna Judo al Gran Premio 1°-2°-3° Dan e al Campionato Regionale Esordienti A e B, disputati domenica 1° novembre a Ferrara.

Nel Gran Premio 1°-2°-3° Dan, nella fase B Federico Sangiorgi ha conquistato il primo posto, mentre Vincenzo Ancona ha chiuso al terzo. Nella successiva fase A, secondo posto per Davide Casadio e settimo per lo stesso Sangiorgi. Il comunicato segnala inoltre la buona prestazione di Ancona.

Risultati importanti anche nel Campionato Regionale Esordienti B. Jonathan Guci ha ottenuto il secondo posto, mentre il terzo è andato ad Alessio Roncagli. Quinto posto per Noe Naldoni.

Nella categoria Esordienti A sono arrivati i due titoli regionali del Team Romagna Judo: Jasmine Paolucci e Alessio Sangiorgi hanno conquistato entrambi il primo posto, laureandosi campioni regionali. Leonardo Molinari ha concluso la gara al quinto posto.

Il tecnico Danilo Naldi si è complimentato con tutti gli atleti che hanno partecipato alla competizione, sottolineando la determinazione, l’impegno e la costanza dimostrati sul tatami. I risultati, sottolinea la società, premiano il lavoro svolto quotidianamente in palestra e rappresentano uno stimolo in vista dei prossimi appuntamenti.

Il prossimo obiettivo è la Finale del Campionato Italiano Assoluto, in programma a Roma presso il Centro Federale.