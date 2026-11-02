L’Olimpia Teodora conquista il bis al PalaCosta: Modena battuta 3-1, le ravennati salgono al terzo posto

L’Olimpia Teodora Ravenna concede il primo set, poi cambia marcia e supera 3-1 l’Atlantic Fluid Tech Modena, conquistando la seconda vittoria consecutiva davanti al pubblico del PalaCosta. Dopo il successo contro Vesuvio Oplonti, le giallorosse confermano i progressi delle ultime settimane con una prestazione convincente, costruita sulla solidità della ricezione, sull’attenzione difensiva e su una straordinaria Giuditta Romano, miglior realizzatrice dell’incontro con 21 punti. Tre punti che permettono alla squadra di coach Rizzi di salire al terzo posto nel girone B di Serie A3, a due lunghezze dalle capolista Padova e Vibo Valentia.

Il tecnico ravennate può contare sull’intero organico e si affida al sestetto abituale, con Poggi in regia e Busso opposta, Ferrari e Micelli in banda, Bacchilega e Romano al centro e Franchi libero. Dall’altra parte Modena, alle prese con alcune assenze e condizioni fisiche non ottimali, schiera Balconati in palleggio, Pasini opposta, Cabassa e Martinato schiacciatrici, Migliorini e Semprini centrali, con Righi libero.

Il primo set è una battaglia punto a punto, con le due formazioni che si alternano continuamente al comando senza riuscire a costruire vantaggi significativi. Ravenna approfitta di qualche errore di troppo delle ospiti al servizio, ma non trova l’allungo decisivo. Nel finale sono le modenesi a dimostrarsi più concrete, sfruttando la prima occasione utile per chiudere il parziale 25-23 e portarsi avanti 1-0.

La reazione delle padrone di casa arriva nel secondo set, ancora caratterizzato da grande equilibrio. Le due squadre rimangono a stretto contatto, con distacchi che non superano le due lunghezze per buona parte del parziale, mentre Ravenna trova nel gioco al centro una delle proprie armi migliori.

Romano è praticamente incontenibile: attacca con continuità e precisione, mettendo ripetutamente in difficoltà il muro modenese. La centrale chiuderà l’incontro con numeri impressionanti: 15 attacchi vincenti su 21 tentativi, senza errori né muri subiti, ai quali aggiunge tre ace e tre muri, per un totale di 21 punti.

L’Olimpia prova a scappare sul 13-10, ma il timeout chiamato dalla panchina ospite permette a Modena di ritrovare subito la parità a quota 14. La svolta arriva poco dopo, quando le emiliane conducono 16-15 e Rizzi decide di inserire Benzoni al posto di Busso.

La giovane giallorossa, classe 2006, si presenta al servizio e cambia l’inerzia del parziale. Il suo turno in battuta, impreziosito anche da un ace contestato dalla panchina modenese, frutta cinque punti consecutivi e consente a Ravenna di prendere il largo. Le padrone di casa amministrano il vantaggio fino al 25-20, ristabilendo la parità nel conto dei set.

Nel terzo parziale l’Olimpia riparte con grande aggressività e sembra poter indirizzare rapidamente il gioco, portandosi prima sul 6-3 e poi sul 10-4. Modena, però, non si arrende e con un parziale di sei punti consecutivi cancella completamente lo svantaggio.

A interrompere la rimonta è Lucia Busso, rientrata in campo dopo la sostituzione del set precedente. Da quel momento la sfida torna a essere combattuta, ma Ravenna riesce sempre a conservare un piccolo margine. Nel finale emergono soprattutto la qualità della difesa e la capacità delle giallorosse di limitare gli errori. Le ravennati mantengono lucidità negli scambi decisivi e si aggiudicano il parziale 25-22, completando il sorpasso sul 2-1.

Il quarto set si apre con un’Olimpia praticamente perfetta. Modena deve rinunciare a Pasini, costretta a lasciare il campo per un problema fisico e sostituita da Ratti, mentre le padrone di casa partono fortissimo, portandosi rapidamente sull’11-3.

Romano continua a dominare sia in attacco sia al servizio, sostenuta da una squadra che ormai gioca con grande sicurezza. Le ospiti faticano a trovare soluzioni, anche perché Cabassa, fino a quel momento uno dei principali riferimenti offensivi, perde progressivamente efficacia. Modena prova comunque un ultimo tentativo di rimonta con Oke, entrata al posto di Migliorini. Grazie a due ace, la formazione ospite riesce a ridurre lo svantaggio fino al 12-16, costringendo Rizzi a chiamare timeout.

Alla ripresa è Camilla Ferrari a interrompere il momento favorevole delle modenesi, riportando tranquillità nella metà campo ravennate. L’Olimpia riprende il controllo degli scambi e proprio Ferrari firma il punto che chiude la partita, con un potente diagonale che vale il 25-17 e il definitivo 3-1.

Il successo premia una prestazione di squadra nella quale, oltre alle individualità, hanno fatto la differenza la capacità di mantenere alta la concentrazione e la qualità dei fondamentali. La ricezione ravennate chiude con un eccellente 72% complessivo, dato che testimonia la solidità delle giallorosse e ha permesso di sviluppare con continuità il gioco offensivo.

Accanto ai 21 punti di Romano, spiccano i 14 di Ferrari e i 10 di Busso, mentre Bacchilega contribuisce con 8 punti. Per Modena la miglior realizzatrice è Cabassa con 19, seguita da Pasini con 14 e Semprini con 10.

Con sei punti in classifica, l’Olimpia Teodora occupa ora il terzo posto, alle spalle di Padova e Vibo Valentia, entrambe a quota 8. Un avvio di campionato che conferma la crescita della formazione ravennate, capace di sfruttare al massimo i due impegni casalinghi consecutivi.

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 8 novembre, quando le giallorosse saranno impegnate in trasferta a Castelfranco Veneto contro il Giorgione, ancora fermo a un punto.

Il tabellino

Olimpia di Navigazione Ravenna – Atlantic Fluid Tech Modena 3-1

Parziali: 23-25, 25-20, 25-22, 25-17.

Olimpia Ravenna: Poggi 2, Bacchilega 8, Benzoni 1, Busso 10, Franchi (L), Romano 21, De Dominicis, Nika, Ferrari 14, Micelli 5. Non entrata: Bendoni. Allenatore: Rizzi. Assistente: Falco.

Atlantic Fluid Tech Modena: Righi (L), Oke 3, Pasini 14, Cavallieri 1, Balconati 3, Migliorini 6, Cabassa 19, Martinato 5, Semprini 10, Adani 3, Ratti 2. Non entrata: Barner. Allenatore: Tamburello. Assistente: Grassano.

Girone B, terza giornata: Oplonti-Arena Verona 3-2, Ravenna-Modena 3-1, Padova-Castellana 3-2, Vibo Valentia-Giorgione 3-0.