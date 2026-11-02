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Lugo, lavori di asfaltatura in via Bizzuno: intervento mercoledì 4 novembre
2 novembre 2026 | 09:55
Un tratto di via Bizzuno, nel territorio comunale di Lugo, sarà interessato da lavori di asfaltatura nella giornata di mercoledì 4 novembre.
L’intervento riguarderà la porzione di strada compresa tra gli incroci con via Cocorre e via Romana. I lavori dovrebbero concludersi entro la stessa giornata, salvo imprevisti o condizioni meteorologiche avverse.
Durante l’intervento sarà sempre garantito l’accesso ai residenti.