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Lugo, lavori di asfaltatura in via Bizzuno: intervento mercoledì 4 novembre

2 novembre 2026 | 09:55
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di R.R.

R.R.

Lugo, lavori di asfaltatura in via Bizzuno: intervento mercoledì 4 novembre

Un tratto di via Bizzuno, nel territorio comunale di Lugo, sarà interessato da lavori di asfaltatura nella giornata di mercoledì 4 novembre.

L’intervento riguarderà la porzione di strada compresa tra gli incroci con via Cocorre e via Romana. I lavori dovrebbero concludersi entro la stessa giornata, salvo imprevisti o condizioni meteorologiche avverse.

Durante l’intervento sarà sempre garantito l’accesso ai residenti.