Lugo, una camminata ecologica per ripulire il Canale dei Mulini e il quartiere ovest

Una passeggiata per stare insieme, prendersi cura degli spazi pubblici e raccogliere i rifiuti abbandonati lungo strade e aree verdi. A Lugo torna «Un passo per Lugo», l’iniziativa che coinvolge i cittadini in camminate ecologiche dedicate alla pulizia del territorio. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 8 novembre, nel quartiere ovest della città.