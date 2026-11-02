Un passo per Lugo|
Lugo, una camminata ecologica per ripulire il Canale dei Mulini e il quartiere ovest
Una passeggiata per stare insieme, prendersi cura degli spazi pubblici e raccogliere i rifiuti abbandonati lungo strade e aree verdi. A Lugo torna «Un passo per Lugo», l’iniziativa che coinvolge i cittadini in camminate ecologiche dedicate alla pulizia del territorio. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 8 novembre, nel quartiere ovest della città.
L’intervento interesserà il Canale dei Mulini, il parco delle Lavandaie e le strade della zona. Il ritrovo è previsto alle 10 al parco delle Lavandaie, in via Angelo Ceroni 14. La passeggiata con raccolta dei rifiuti si svolgerà fino alle 11.30.
L’iniziativa è gratuita e aperta alla partecipazione volontaria. I cittadini potranno contribuire a rimuovere i rifiuti abbandonati lungo le strade, i percorsi pedonali e nelle aree verdi, trasformando una camminata in un gesto concreto per la cura degli spazi comuni.
Per partecipare si consiglia di portare guanti da giardinaggio e, se disponibili, pinze telescopiche per raccogliere i rifiuti. Chi non avesse l’attrezzatura potrà utilizzare il materiale messo a disposizione da Hera.
Per chi arriva in auto, sarà possibile parcheggiare in via Villa, via Olga Ginesi e nelle strade limitrofe.