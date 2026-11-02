Monsignor Francesco Cavina nominato visitatore apostolico a Medjugorje: le congratulazioni del Comune di Lugo

«Apprendiamo con grande gioia la nomina di monsignor Cavina, che è cresciuto nel nostro territorio, a San Lorenzo, e che ha saputo portare i valori della nostra comunità nel suo lungo servizio alla Chiesa – dichiara il vicesindaco Luigi Pezzi –. A nome mio e dell’Amministrazione gli porgo i più sinceri auguri di buon lavoro per questo nuovo e delicato incarico, certo che lo svolgerà con la sensibilità e la dedizione che lo hanno sempre contraddistinto».