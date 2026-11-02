Monsignor Francesco Cavina nominato visitatore apostolico a Medjugorje: le congratulazioni del Comune di Lugo
È cresciuto a San Lorenzo di Lugo monsignor Francesco Cavina, vescovo emerito di Carpi, nominato da papa Leone XIV visitatore apostolico a carattere speciale per la parrocchia di Medjugorje. Un incarico per il quale il Comune di Lugo ha espresso le proprie congratulazioni, attraverso le parole del vicesindaco Luigi Pezzi.
La nomina è stata disposta il 30 ottobre da papa Leone XIV, che ha contestualmente accettato la rinuncia di monsignor Aldo Cavalli, fino a quel momento titolare dell’incarico.
«Apprendiamo con grande gioia la nomina di monsignor Cavina, che è cresciuto nel nostro territorio, a San Lorenzo, e che ha saputo portare i valori della nostra comunità nel suo lungo servizio alla Chiesa – dichiara il vicesindaco Luigi Pezzi –. A nome mio e dell’Amministrazione gli porgo i più sinceri auguri di buon lavoro per questo nuovo e delicato incarico, certo che lo svolgerà con la sensibilità e la dedizione che lo hanno sempre contraddistinto».
Nato a Faenza nel 1955, Francesco Cavina è stato ordinato sacerdote a Imola nel 1980. Dopo aver ricoperto diversi incarichi, anche presso la Segreteria di Stato vaticana, nel 2011 è stato nominato vescovo di Carpi, diocesi di cui è vescovo emerito dal 2019.