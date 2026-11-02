Ravenna, le opposizioni boicottano le elezioni dei Consigli territoriali: “Non partecipiamo a un sistema da riformare”

Le opposizioni in Consiglio comunale a Ravenna non parteciperanno alle elezioni dei dieci Consigli territoriali, fissate per il prossimo 13 dicembre. La decisione è stata assunta da tutte le forze di minoranza rappresentate in aula, che contestano il mancato confronto con la maggioranza sul funzionamento e sul ruolo di questi organismi di partecipazione. Secondo i firmatari, prima di procedere al rinnovo sarebbe stato necessario rivedere il regolamento, rafforzare le competenze dei Consigli e fornire ai consiglieri strumenti concreti per incidere sulle decisioni dell’Amministrazione.

La presa di posizione è sottoscritta da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Alberto Ancarani (Forza Italia), Claudio Fiocco (Viva Ravenna), Nicola Grandi (Fratelli d’Italia), Gianfranco Spadoni (Lista per Ravenna-Lega-Popolo della Famiglia) e Veronica Verlicchi (La Pigna). I sei consiglieri definiscono il rinnovo elettorale un’operazione che rischia di riproporre un modello, a loro giudizio, ormai privo di credibilità e incapace di coinvolgere realmente i cittadini.

La lunga attesa per il rinnovo e il confronto mancato

I dieci Consigli territoriali, eletti nelle altrettante aree in cui è suddiviso il Comune di Ravenna, avrebbero dovuto restare in carica per la stessa durata del Consiglio comunale eletto nel 2021, arrivato a scadenza con le elezioni amministrative del 25 e 26 maggio 2025. Il regolamento prevedeva che il sindaco fissasse le elezioni per il rinnovo «non oltre cinque mesi». Il termine è stato invece superato, con due proroghe deliberate dal Consiglio comunale: prima al 30 maggio 2026 e successivamente entro il 31 dicembre 2026. Alla base dei rinvii, come riportato nelle deliberazioni, la necessità di valutare alcune criticità emerse dall’esperienza e possibili modifiche al regolamento.

Nella conferenza dei capigruppo del 10 ottobre – spiegano i consiglieri di minoranza – il sindaco ha comunicato che, non essendo pervenute richieste di modifica del regolamento – se non sulla suddivisione dei seggi – le elezioni sarebbero state fissate entro la fine del 2026. La data del 13 dicembre è stata successivamente comunicata in via ufficiale.

I sei firmatari sostengono di aver avanzato richieste in più occasioni, da ultimo nella conferenza dei capigruppo del 15 settembre, proponendo di ripartire dal sistema elettorale utilizzato nel 2016, in occasione delle elezioni comunali, per costruire un modello più funzionale sia sul piano della rappresentanza democratica sia per quanto riguarda competenze e gestione dei Consigli territoriali.

A sostegno della loro posizione, i consiglieri richiamano i dati delle elezioni del 3 aprile 2022, quando la partecipazione si fermò al 5,10% degli aventi diritto. Nel centro urbano di Ravenna il dato fu ancora più basso, pari al 3,39%, mentre a Ravenna Sud raggiunse il 4,40% e a Ravenna Darsena il 4,04%. La proposta di rivedere il regolamento, riferiscono i firmatari, sarebbe stata respinta dalla maggioranza, intenzionata a mantenere invariato il sistema attuale.

Le ragioni della scelta: pochi poteri e scarsa capacità di incidere

È proprio il funzionamento degli organismi territoriali il cuore della contestazione delle opposizioni. Secondo i sei consiglieri, i componenti dei Consigli sono chiamati a rappresentare le esigenze delle comunità locali, ma non dispongono di poteri decisionali né di strumenti sufficienti per far valere le proprie indicazioni. Esprimono pareri, sostengono, senza avere garanzie che le osservazioni formulate vengano poi prese in considerazione dall’Amministrazione.

Un altro problema segnalato riguarda le informazioni messe a disposizione prima delle consultazioni. I consiglieri territoriali, secondo la ricostruzione delle minoranze, sarebbero spesso chiamati a esprimersi senza ricevere documentazione, spiegazioni e occasioni di approfondimento adeguate. Mancherebbe un percorso strutturato di informazione e confronto, simile a quello previsto per le commissioni consiliari, che permetta di formulare valutazioni consapevoli.

I firmatari contestano inoltre quello che definiscono un utilizzo strumentale dei pareri da parte della Giunta: le indicazioni dei Consigli territoriali verrebbero valorizzate quando sostengono le scelte dell’Amministrazione, mentre osservazioni critiche e richieste di intervento non riceverebbero la stessa attenzione. Una dinamica che, a loro giudizio, finirebbe per svuotare la funzione di questi organismi.

A questo si aggiungerebbe la progressiva disaffezione degli stessi consiglieri territoriali, che, non vedendo risultati concreti dal proprio impegno, finirebbero per ridurre la partecipazione alle attività. Un fenomeno che, secondo le opposizioni, si riflette anche nella scarsa affluenza alle urne.

I sei firmatari riconoscono ai Consigli territoriali una possibile funzione importante in una realtà comunale estesa e articolata come quella ravennate: raccogliere le esigenze dei residenti, segnalare problemi, proporre interventi e verificare le risposte dell’Amministrazione. Ritengono tuttavia che, nel modello attuale, questi organismi siano diventati troppo spesso «presidi politici del PD», anziché strumenti di ascolto e rappresentanza delle comunità.