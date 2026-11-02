Ravenna, vende un tavolo online ma finisce per pagare 1.125 euro: due uomini denunciati per truffa

Aveva messo in vendita un tavolo su un portale di e-commerce, ma quella che sembrava una normale trattativa tra privati si è trasformata in una truffa. Una donna residente nel Ravennate è stata convinta da due presunti acquirenti a effettuare sette operazioni di ricarica su una carta PostePay, per un totale di 1.125 euro, nella convinzione di dover seguire la procedura necessaria per ricevere il pagamento.

Al termine delle indagini, i Carabinieri della Stazione di Ravenna Via Alberoni hanno denunciato due uomini di 37 e 19 anni, entrambi residenti fuori regione e già noti alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili di truffa informatica in concorso.

La vicenda è partita dalla denuncia presentata dalla donna, che aveva pubblicato l’annuncio di vendita del tavolo su una nota piattaforma online. Poco dopo era stata contattata dai due uomini, che avevano manifestato un forte interesse per l’acquisto. Secondo quanto ricostruito dai militari, attraverso una serie di artifici e raggiri i presunti acquirenti hanno convinto la donna a recarsi presso uno sportello e a effettuare sette distinte ricariche su una carta PostePay.

La donna era convinta che quelle operazioni fossero necessarie per incassare il denaro della vendita. In realtà, secondo l’ipotesi investigativa, ha finito per versare complessivamente 1.125 euro.

Per risalire ai presunti responsabili si è rivelata determinante la collaborazione con gli Uffici Postali. I Carabinieri hanno analizzato i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza degli sportelli presso i quali erano stati effettuati i prelievi del denaro, riuscendo così a identificare i due uomini.

I consigli dei Carabinieri per evitare le truffe nelle vendite online

In seguito all’episodio, l’Arma rinnova alcune raccomandazioni per chi vende o acquista prodotti attraverso le piattaforme di compravendita tra privati.

Il primo campanello d’allarme è la richiesta, da parte di un presunto acquirente, di recarsi a un bancomat o a uno sportello postale per «sbloccare il pagamento», ricevere un vaglia o accreditare una somma. I Carabinieri ricordano inoltre di non effettuare mai ricariche PostePay o su altre carte prepagate seguendo le indicazioni della controparte.

È consigliabile utilizzare i sistemi di messaggistica integrati e le modalità di pagamento protette offerte dalle piattaforme, evitando di spostare la trattativa su canali privati o applicazioni esterne. Attenzione anche alle trattative troppo rapide, agli acquirenti eccessivamente premurosi e alle procedure complicate proposte per evitare i normali sistemi di pagamento.