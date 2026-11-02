Ricamo bizantino, a Ravenna un laboratorio per salvare un’antica arte: due giorni al Museo Nazionale

C’è un filo sottile che lega il ricamo alla grande tradizione artistica di Ravenna. È un sapere artigianale, un’arte antica fatta di pazienza, abilità manuale e decorazioni preziose, che nel tempo ha accompagnato l’arte ravennate e la sua straordinaria eredità. Un patrimonio da custodire e tramandare, soprattutto oggi che questa tecnica è sempre meno conosciuta e rischia di disperdersi.

Con questo obiettivo nasce il Laboratorio di ricamo bizantino, in programma il 20 e 21 novembre 2026 negli spazi del Museo Nazionale di Ravenna. Una sede tutt’altro che casuale: il museo, con le sue testimonianze legate all’arte bizantina, ai mosaici, alle decorazioni, alle transenne e ai capitelli, rappresenta il contesto ideale per un’iniziativa che vuole tenere insieme manualità, storia e identità culturale.

Il laboratorio è promosso da CTAcli Ra Insieme APS, nell’ambito della rete degli enti del Terzo settore legati alle Acli, che periodicamente rinnovano il proprio impegno per valorizzare e mantenere viva questa forma di artigianato artistico. L’iniziativa si inserisce inoltre nelle celebrazioni per il trentennale del riconoscimento UNESCO degli otto monumenti di Ravenna, avvenuto nel 1996.

Non si tratta di una tradizione nuova per le Acli ravennati. Nel dopoguerra – spiega Bruno Pini presidente di CTAcli Ra Insieme APS,- l’associazione istituì una scuola di ricamo diretta dalla maestra Alberta Pironi, esperienza ricordata anche nel volume Il ricamo bizantino, curato da Carla Scapellini e pubblicato nel 2011 con il sostegno delle Acli.

Un altro capitolo importante risale al 2012-2013, quando, con la collaborazione della maestra Marisa Minardi, venne realizzato un progetto dedicato anche al ricamo di paramenti religiosi. In quell’occasione furono confezionate quattro mitrie destinate ai vescovi di Fidenza, Ravenna e Mosca e a Papa Francesco. Un’esperienza ripresa più recentemente con la realizzazione di un nuovo manufatto per il vescovo di Faenza.

A guidare il laboratorio sarà Marisa Minardi – spiega Pini – . Il suo impegno nell’insegnamento del ricamo bizantino rappresenta un contributo importante alla conservazione e alla trasmissione di questa antica tecnica.

L’obiettivo è proprio questo: fare in modo che il ricamo bizantino non rimanga soltanto una testimonianza del passato, ma continui a vivere attraverso le mani e le conoscenze di chi lo pratica e di chi vorrà impararlo.

LABORATORIO DI RICAMO BIZANTINO 20-21 Novembre 2026

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Le iscrizioni alla 1^ edizione del Laboratorio si accettano fino all’esaurimento dei posti disponibili max n.12. Sarà stilata una lista di attesa in caso di rinunce. Se le richieste di iscrizioni lo chiedono sono previsti Laboratori anche nei primi mesi del 2027.

La partecipazione è gratuita e avviene sottoscrivendo l’apposito modulo di iscrizione, il quale è scaricabile sul sito www.ctacli.ra.it o ritirandolo presso lo sportello della segreteria in via Agro Pontino 13/A a Ravenna. WhatsApp: 329 237 4440

I partecipanti saranno dotati di tutto il necessario per l’esercitazione, ad esempio: Telaio; Tela di lino; Aghi; Cotone necessario; Pubblicazione sul Ricamo Bizantino