San Pietro in Vincoli, paga 740 euro per un motore d’auto acquistato online ma non lo riceve: due denunciati

Un motore per auto in vendita online, un accordo con il presunto venditore e un bonifico da 740 euro. Ma dopo il pagamento il ricambio non è mai arrivato. È finito così un acquisto su una piattaforma di compravendita online che, secondo le indagini dei Carabinieri, si è rivelato una truffa ai danni di un 66enne ravennate.

Al termine degli accertamenti, i militari della Stazione di San Pietro in Vincoli hanno denunciato due uomini di 62 e 43 anni, entrambi campani, ritenuti responsabili in concorso del raggiro.

La vicenda risale allo scorso giugno, quando l’uomo ha presentato denuncia dopo aver individuato su una nota piattaforma online un annuncio per la vendita di un motore destinato alla propria autovettura. Contattato il presunto venditore, riconducibile a un’attività di autodemolizione di Napoli, l’acquirente aveva concordato l’acquisto e successivamente effettuato un bonifico bancario di 740 euro.

Nonostante il pagamento, però, il motore non è mai stato consegnato. A quel punto sono scattate le indagini dei Carabinieri, che hanno ricostruito i movimenti bancari relativi al bonifico e approfondito le utenze telefoniche utilizzate durante le trattative. Gli accertamenti hanno permesso di risalire all’identità dei due uomini, entrambi già gravati da precedenti per truffe analoghe, secondo quanto riferito dai militari.