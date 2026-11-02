Sant’Alberto, Halloween da record tra festa, solidarietà e partecipazione

Non solo maschere e divertimento, ma anche solidarietà e partecipazione. La terza edizione della Festa di Halloween di Sant’Alberto ha registrato una grande partecipazione, trasformando il centro del paese in un luogo di festa e collaborazione tra cittadini, Pro Loco e attività commerciali.

A tracciare un bilancio positivo sono gli organizzatori Chiara, Emanuela, Macho e Gabriele, che hanno voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa: dai partecipanti, grandi e piccoli, alla Pro Loco di Sant’Alberto, fino ai negozianti del paese, che hanno messo a disposizione premi e sostegno.

La festa ha avuto anche un risvolto solidale: l’associazione Cuore e Territorio ha infatti effettuato una donazione a favore delle scuole di Sant’Alberto. Un contributo che si inserisce nell’attività dell’associazione, nata nel 1997 come Amici della Cardiologia e impegnata nella promozione della prevenzione, del primo soccorso e della solidarietà.

A seguire il rapporto con il territorio è Massimo Mingozzi, volontario dell’associazione e referente della Sottacqua Diving School di Ravenna per i progetti dedicati ai più piccoli. Al fianco di Cuore e Territorio anche Ravenna24ore, partner nelle iniziative rivolte alle scuole, tra cui i progetti sulle manovre salvavita e la prevenzione del bullismo.