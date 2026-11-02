Scherma, Olivia Patrizi d’oro a Caorle: bronzo per Yehor Kariuchenko del Circolo Ravennate

Una medaglia d’oro e una di bronzo per il Circolo Ravennate della Spada alla Prima Prova Nazionale del Grand Prix Kinder+Sport “Joy of Moving”, disputata nel fine settimana a Caorle e riservata alle categorie Under 14 di spada maschile e femminile. A firmare il risultato più importante è stata Olivia Patrizi, vincitrice nella categoria Giovanissime, mentre Yehor Kariuchenko ha conquistato il terzo posto tra gli Allievi.

Patrizi, in gara tra le atlete nate nel 2015, ha chiuso il proprio girone nelle prime posizioni, per poi superare tutti gli avversari negli assalti a eliminazione diretta. Il percorso si è concluso con la vittoria in finale per 10-7 contro Mia Bianchi, atleta milanese del Piccolo Teatro, che le ha consegnato il titolo della prova e il gradino più alto del podio.

Nella stessa categoria hanno gareggiato anche Gaia Falzone e Giada Valli, fermata ai sedicesimi di finale per una sola stoccata. Per la spada maschile era invece in pedana Ludovico Salomone.

Un altro podio per il circolo ravennate è arrivato nella categoria Allievi, riservata agli atleti nati nel 2013, con il terzo posto di Yehor Kariuchenko. L’atleta ucraino ha conquistato la medaglia di bronzo al termine di un percorso che lo ha portato a confrontarsi anche con il greco Christos Pappas, poi vincitore della categoria.

Resta un po’ di rammarico per Filippo Zuffi, che per una sola stoccata non è riuscito ad accedere agli ottavi di finale. Dopo l’ottima prova di Faenza, l’atleta ha comunque confermato di poter competere ad alti livelli. Nella stessa categoria hanno gareggiato anche Maicol Consiglio e Lorenzo Blanco.

Tra le Allieve si è distinta Ginevra Stringa, che ha chiuso al settimo posto, lottando fino all’ultima stoccata per conquistare l’accesso ai quarti di finale. Nel turno precedente aveva superato la compagna di sala Bianca Bencivelli, in un derby tutto ravennate valido per l’ingresso agli ottavi. In gara anche Sophia Merli, Mariasole Zoli e Ginevra Manzoni.