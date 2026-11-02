Tigri, gatti, leoni e diavoli sulle ali degli aerei: a Lugo una mostra sugli emblemi dei piloti della Grande Guerra

Non c’era soltanto il celebre cavallino rampante di Francesco Baracca a distinguere gli aerei italiani durante la Prima guerra mondiale. Sulle fusoliere e sulle ali dei velivoli comparivano anche tigri, gatti, leoni, figure della morte e persino diavoli: simboli scelti dai piloti e dai reparti per costruire la propria identità e portare in volo un immaginario fatto di tradizione, fantasia e ironia.

A questo patrimonio poco conosciuto è dedicata la mostra «Il cavallino, la morte e il diavolo» che aprirà a Lugo sabato 7 novembre, alle 17, alle Pescherie della Rocca, in largo del Tricolore 1. L’esposizione, curata da Paolo Varriale e Giulia Garuffi, è promossa dal Comune di Lugo nell’ambito delle celebrazioni per il centenario del Museo Baracca. L’inaugurazione sarà accompagnata dalla presentazione del catalogo.

La mostra punta a far emergere una parte della storia dell’aviazione italiana rimasta a lungo in secondo piano rispetto alla notorietà del simbolo di Baracca. Durante il conflitto, infatti, i piloti del Regio Esercito e della Regia Marina adottarono una grande varietà di emblemi, attingendo a fonti molto diverse: dalla simbologia tradizionale ai fumetti e alle riviste illustrate, fino agli spettacoli di attori e artisti dei café-chantant.

Ne nacque un repertorio sorprendente, nel quale figure solenni e personaggi popolari convivevano sulle superfici degli aerei, raccontando gusti, riferimenti culturali e personalità di chi li aveva scelti.

Il percorso espositivo propone fotografie degli emblemi, affiancate da cimeli e bozzetti a colori d’epoca, in gran parte inediti. Materiali che permettono di riscoprire non soltanto la storia dei reparti e dei loro velivoli, ma anche l’immaginario di un’epoca in cui la guerra nei cieli si intrecciava con simboli, superstizioni e forme di espressione personale.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Comune di Lugo, la Rete dei musei aeronautici, l’Ufficio storico dell’Aeronautica militare, il Museo storico dell’Aeronautica militare di Vigna di Valle, il Museo storico italiano della guerra di Rovereto, la Fondazione Museo storico del Trentino e il Museo dell’aeronautica Gianni Caproni.

La mostra sarà a ingresso gratuito e resterà aperta fino al 6 gennaio 2027. Gli orari di visita sono il giovedì e il venerdì dalle 15.30 alle 18.30, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30.