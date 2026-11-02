Valli & Pinete 2026, ad Alfonsine il menù stagionale del ristorante Le Tradizioni di Nick

Le ricette della tradizione romagnola incontrano i prodotti di stagione e i vini del territorio nel settimo appuntamento dell’itinerario gastronomico “Valli & Pinete” 2026. Da lunedì 2 a domenica 8 novembre sarà il ristorante Le Tradizioni di Nick, in corso Giuseppe Garibaldi 67 ad Alfonsine, a proporre un menù speciale ispirato ai sapori delle valli e delle pinete ravennati.

L’iniziativa coinvolge dieci ristoranti del territorio, che per circa due mesi e mezzo si alternano settimanalmente, dal lunedì alla domenica, proponendo piatti di terra e di mare legati alle produzioni locali. Tra gli ingredienti protagonisti figurano tartufi, asparagi, funghi, pinoli, selvaggina e prodotti di valle, accompagnati dai vini delle cantine del territorio.

Per la settimana dal 2 all’8 novembre, Le Tradizioni di Nick propone un percorso gastronomico che comprende un hamburger in pan brioche di cinghiale con erbette ripassate, formaggio Scoparolo e scalogno in agrodolce; pasta e fagioli con salsiccia di anatra in doppia consistenza al profumo di rosmarino; tagliolini con burro affumicato, prosciutto d’oca e agrumi; lepre in porchetta con cavolo nero stufato e salsa al melograno.

A chiudere il menù sarà la pasta secca alle nocciole con crema inglese allo zabaione.

In abbinamento sono proposti tre vini: Rondò, Sangiovese superiore della cantina De Stefenelli; Burson della cantina Randi e Domus Aurea della cantina Ferrucci. Il menù comprende inoltre acqua e caffè.