A, B, C DELLA DEMOCRAZIA, C COME COSTITUZIONE / Squarci di futuro in un passato che non passa, il dovere di crederci sempre

Non tutto il passato è nero. Ma il nero ci fu, in abbondanza. Questo lo pensiamo, quando misuriamo il nero con il nostro metro. Ma per millenni il nero non fu considerato tale. Era naturale come il succedersi delle stagioni. Usare la forza. Fare la guerra. Schiacciare come insetto chi ti disturba, dando prova di eroico coraggio. Vedi l’Iliade, che ha fondato la nostra occidentale civiltà ben prima, e più a fondo, dei Vangeli. Iliade o poema della forza, così la definì Simone Weil.

Si cominciò con la clava, si continuò con lance e spade, ci si fece avanti, poi, con fucili, cannoni, mitraglie, bombe. Ora, sono comparsi i droni. E l’atomica non è più deterrenza – pare – ma viene sventolata da più parti come minaccia reale. Tanti diversi strumenti che suonano la stessa musica. Per millenni, questo fu l’unico sottofondo disarmonico che attraversò il mondo.

Comparvero, saltuariamente, idee impreviste. Per esempio. Chi non ha peccato, scagli la prima pietra. Porgere l’altra guancia. Idee inaudite. Strana persona, Gesù, ebreo anomalo. Idee che fecero poca strada. Francesco d’Assisi tentò di riprendere quella via. Santificato subito, per confermare che era una eccezione che confermava altre forzute regole, ma seguito, appunto, solo da eccezioni che non fecero la regola.

Erasmo da Rotterdam, umanista dei più raffinati, scrisse ne Il Lamento della Pace che la guerra era assolutamente stupida. Perché? A parte paesaggi rovinati, vite schiacciate, avete mai visto una guerra utile, risolutiva? Nessuna. Ed è, dice Erasmo, l’esatto contrario di quello che dice il Vangelo. Erasmo pubblicò questo imprevisto libro nel 1517, mentre Lutero affiggeva le sue 95 Tesi a Wittemberg. La storia rese vincente Lutero, non Erasmo.

Poi arrivò l’Illuminismo. Idee meravigliose, alle quali chi scrive è assai affezionata. Voltaire e la tolleranza, tema al quale Voltaire dedicò pagine meravigliose. Ma la Rivoluzione fece un passo avanti. Libertà, uguaglianza, fraternità. Pace? Chissà, forse in futuro. Intanto, ghigliottina per i diseguali. E dalla libertà e uguaglianza – dei maschi, naturalmente -, si passò al terrore. Per non dire del post giacobino Napoleone che comincia a esportare le buone idee con gli eserciti e, per essere chiaro e convincente, facendosi Imperatore. Che dire? A proposito di eterogenesi dei fini.

A esigere pace come valore universale ci furono, dalla seconda metà dell’Ottocento, i primi movimenti per la pace, internazionali e prevalentemente socialisti, e movimenti di donne. Mai più guerre. Non l’avessero mai detto. Nel 1914 scoppiò la più tremenda delle guerre, madre – è un mio radicato sentire – di tutte le guerre venute poi. Che stracciò l’internazionalismo pacifista. Si videro socialisti l’un contro l’altro armati. Anche nel movimento delle donne ci furono divisioni. Pro guerra, Emmeline Pankhurst, figura leggendaria del suffragismo inglese, mentre sua figlia Sylvia fu rigorosamente pacifista e idealmente assai vicinia a Virginia Woolf.

Quello di Emmeline fu sostegno alla guerra in cambio del diritto di voto. Uno scambio ad armi molto impari. Chi pensa che la guerra sia doveroso eroismo, pro domo propria, legga Tre Ghinee di Virginia Woolf. È il saggio più acutamente critico della cultura dei maschi impettiti e armati, vergognosamente stupidi, tragicamente violenti.

Sarei scorretta se dimenticassi, in questo racconto, le violenze coloniali delle grandi presuntuose potenze che predarono e uccisero. Chi predarono? Corpi di bassa natura, nulla di grave. Ho appena ritrovato un dato. Nel corso di qualche secolo, civili paesi europei, di cristianesimo plurale, predarono dall’Africa dodici milioni di donne e uomini. Uomini e donne? No, bestie da soma che, fra altro, procreavano. Una vera benedizione, a proposito di forza lavoro a prezzo nullo.

Qualche voce minimizza. Ma erano anche capi tribù africani che vendevano la loro gente ai negrieri. E allora? Non penso che colore, luogo di nascita, sesso, facciano di per sé persone giuste. Di nuovo, c’è chi minimizza. Ma non esiste il giusto in termini assoluti. Certamente. Ma, relativamente ai corpi, alla vita, e a ciò che la rende possibile, vogliamo fermarci a riflettere, per fare il punto? Annichilire vite, come fosse legna da ardere, in nome di propria indiscutibile verità o interesse, a me pare l’orrore più grande comparso nella umana vicenda. Interroghiamoci. La prima e la seconda guerra mondiale ci hanno insegnato niente?

In realtà, dopo la prima guerra mondiale ci fu chi disse basta guerre, e si diede vita alla Società delle Nazioni. Un inizio di pensiero politico nuovo. In realtà, nuovo perché detto da uomini delle Istituzioni. Immanuel Kant lo aveva detto e scritto ben più di un secolo prima. Già, un filosofo, una inutile anima bella. Il mondo è uno. È un fatto reale, e concreto, e, se fosse convinzione diffusa, potrebbe essere uno e non a pezzi l’un contro l’altro armati.

I popoli debbono autodeterminarsi, disse Wilson e questo fece scrivere nel Patto della Società delle Nazioni. Ma, ironia della storia, che spesso produce smentite, arrivò una gelata. Wilson, il presidente USA del tempo, che era il principale ideatore della Società delle Nazioni, vide il suo paese ritrarsi dall’aderire alla Società. Gli USA erano intervenuti per interrompere il macello in atto in Europa, e, dissero, ora basta. Fate voi, noi siamo altro. Mondo uno? Non scherziamo. Poi, si ritrasse la Germania, nel 1933. Ovvio, vinse Hitler. Per il quale il mondo era uno, e doveva diventare suo, tutto, ripristinando la grandezza del tempo dei Signori, vincenti sui vili minori, per razza e per volgare sentire.

L’Italia, con roboante discorso di Mussolini dal balcone, a piazza Venezia, ne uscì nel 1937. Mussolini era offeso. La Società delle Nazioni aveva comminato sanzioni all’Italia perché aveva invaso un paese sovrano, l’Etiopia, associato alla Società delle Nazioni, nel 1935, senza neppure dichiarare guerra. Come? Disse. Sto ricostruendo l’Impero romano, la cosa più bella accaduta nella storia umana, e voi mi sanzionate? Me ne vado. Ma lo fece anche per mostrare al mondo che era della stessa razza del suo amico, Hitler.

L’Unione Sovietica entrò nel 1933, e fu espulsa nel 1939, perché aveva invaso la Finlandia, nel novembre del 1939. La seconda guerra mondiale aveva appena mosso il primo passo, a Danzica, il primo settembre dello stesso anno, dopo il patto Molotov – Ribbentrop, che fu vissuto, anche da molti comunisti del tempo, come una doccia fredda. Un freddo che, anch’io, continuo a sentire. Considero la geopolitica una scienza necessaria, perché analizza e descrive. Ma ripenso a Kant, che diceva. La scienza non spiega neppure il più piccolo filo d’erba. E’ il mio caso, se penso al patto Molotov-Ribbentrop. E a tanto altro, del nostro tempo.

Ma, a ben guardare, per chi valeva veramente questo nuovo pensiero, che le Nazioni fossero in Società, che vuol dire avere gli stessi interessi di pace e giustizia? Fra i fondatori della Società delle Nazioni, che ebbe, come abbiamo visto, vita accidentata durante i suoi anni, dal 1920 al 1946, ci furono paesi, che pure avevano comminato sanzioni a Mussolini, che mantenevano le loro colonie, come la Francia e l’Inghilterra. Insomma, pensare di trovare, nel corso della storia, anche recente, linearità, logica, razionalità, assenza di contraddizioni, è una impresa impossibile. Cosa avrebbe detto Hegel, se fosse ritornato nel 1933, circa cento anni dopo la sua morte? Vedeva compiuta la storia nella perfezione della Stato Prussiano. La Ragione avrebbe fatto un passo in avanti, con Hitler, o avrebbe decretato il totale fallimento della sua filosofia?

Quanto a razionalità, torniamo alla fine della Società delle Nazioni, nel 1946. L’apocalissi appena compiuta vedeva il mondo non uno, ma a pezzi.

L’ONU – Organizzazione Nazioni Unite – nasce nel giugno del 1945, ad armi ancora calde, per superare la Società delle Nazioni, che non era stata in grado di evitare l’apocalisse. Grande era l’entusiasmo di chi aveva sconfitto il nero più nero che si fosse mai visto. Pensarono, i vincenti, che il mondo dovesse basarsi su fondamenta solide, come mai prima. La Società si sciolse, pochi mesi dopo. Un nuovo inizio come radicale cesura, rispetto a un passato che non doveva più tornare. Perché l’ONU, in quei primi anni, voleva dire MAI PIU’. Ma poche settimane dopo la nascita dell’ONU, nell’agosto del 1945 ci furono Hiroshima e Nagasaki. Che dire? Si ricominciò molto, ma molto male.

Ma la Carta dell’ONU inaugura, di fatto, una materia nuova, il Diritto internazionale, e si fa garante anche di consuetudini pregresse favorevoli alla convivenza pacifica, come, per esempio, l’immunità diplomatica. Chi firma la Carta è vincolato nel rispettarla. Fu approvata nel giugno 1945, e entrò in vigore nel gennaio 1946. In mezzo, l’atomica sganciata. Non c’è geopolitica che tenga. E’ un orrore.

Il coronamento ideale sarà la Dichiarazione Universale dei diritti umani, fortemente voluta e coordinata da Eleanor Roosevelt. Entrò in vigore nel dicembre del 1948, ma conteneva già alcune crepe. La Dichiarazione non fu sottoscritta da alcuni paesi, che si astennero: Arabia Saudita, RSS Bielorussa, Cecoslovacchia, Jugoslavia, Polonia, Unione Sovietica, Sudafrica, RSS Ucraina. Era una Dichiarazione troppo segnata dalla cultura liberale e individualista, dissero i sovietici e i paesi di area socialista. I Sauditi non apprezzarono la libertà religiosa e la possibilità di passare da una religione all’altra.

Ma altro ci fu, che aveva radici nella complessità del mondo. Il Sudafrica del tempo pensò che l’uguaglianza degli umani fosse un’idea folle. Nell’art. 3 della Dichiarazione è infatti scritto che ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Nella Dichiarazione non compare però la cancellazione della pena di morte. Moltissimi dei paesi che la sottoscrissero la prevedevano e alcuni la prevedono, ancora oggi, anche se, rispetto al 1948, il numero dei paesi che la prevedono è notevolmente diminuito. Ma ci stanno pensando le tante guerre in corso a reintrodurla su larga scala. Una delle ragioni che mi rendono una convinta europeista è il divieto della pena di morte nei paesi che sono nell’Unione Europea. Per chi qui vive, anche questo è diritto internazionale, che vincola le nazioni europee.

Lo spirito ONU e la Dichiarazione Universale ben presto fu incrinato dalle dure ragioni della guerra fredda, e calda, dalla Corea al Vietnam. Il crollo del Muro di Berlino, visto da superficiali commentatori come la vittoria del bene sul male diede fuoco immediatamente a polveri che divamparono, nel Medio Oriente, e con presunzioni neo napoleoniche di esportazione della democrazia con le armi. Inoltre, a proposito di Corte Penale Internazionale, istituita nel 1998, dopo le tragedie, anche genocidarie, delle guerre balcaniche, chi non vi ha aderito? Stati Uniti, Russia, Cina, India, Israele, Ucraina, Turchia, Iran, Arabia Saudita, Egitto. Che dire? Trovo questo elenco impressionante, a proposito di passato che non passa e di vicinanze inquietanti.

La Russia, non più sovietica, così vicina agli USA di Trump. Ha vinto il bene? E, impressionante, è il sovrapporsi di piani ideali opposti. L’Europa ha appena conferito il premio Sakharov alla Corte Penale Internazionale, che a suo tempo ha emesso mandati d’arresto contro Benjamin Netanyahu e l’ex ministro Yoav Gallant, e contro esponenti di Hamas, accusandoli di crimini di guerra e crimini contro l’umanità. A punire Hamas, anzi il popolo di Gaza, ci ha pensato in modo massiccio, e continua, il governo di Israele. Ma l’Europa, la mia Europa, non ha mosso un dito per opporsi a Netanyahu. Si muove, molto, per sanzionare la Russia, amica di Trump e di Netanyahu. Sono cortocircuiti logici, che confermano un intreccio di linee contradditorie.

Questo è il nostro presente. Un precipitare indietro, nella storia che precede la seconda guerra mondiale, aria da anni Trenta, e per certi versi, un precipitare a prima del Secolo dei Lumi, ma, nello stesso tempo, il permanere di Istituti nati dopo l’apocalisse, dall’ ONU, ai diritti che l’Europa garantisce, pur non avendo una Costituzione – altro paradosso, moneta comune sì, Costituzione no -, alla Corte penale internazionale. Le Costituzioni del secondo dopoguerra furono all’insegna della pace. La guerra veniva ripudiata come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

Quindi, le controversie erano messe nel conto, né poteva essere altrimenti. Ma la barbarie della guerra, non più, mai più. Hannah Arendt ci ha insegnato. Che cosa è la politica? Risolvere i conflitti senza violenza. E’ necessaria, allora, la libertà, il confronto, la parola, per arrivare ad un accordo. Definizione ben diversa da “la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi”, famosissima frase di Carl von Clausewitz, generale prussiano che la guerra l’aveva fatta, contro Napoleone. Il fatto è che fra Arendt e von Clausewitz ci sono centocinquanta anni di storia trascorsa. Quindi, lì, indietro, stiamo precipitando? A von Clausewitz?

Stiamo o stavamo? Perché, negli ultimi anni, quante volte abbiamo sentito, e detto, il diritto internazionale non esiste più, l’Onu è impotente, si torna allo stato di natura che nega lo Stato di Diritto. Fotografia abbastanza esatta. Ma, da qualche tempo, emergono forze sempre più visibili, che esigono pace e giustizia. Forze prevalentemente giovani, che vedono nelle guerre tornate purtroppo normali, nel genocidio di Gaza, qualcosa di enorme e insopportabile. E, sempre più, collegano l’orrore che stronca tante vite, che genera paura e senso di sconfitta, alle condizioni materiali di vita, migliorate in Cina, che non ha una storia di Stato di Diritto di tipo europeo, con la quale è impossibile paragonarci – almeno nel tempo storico che ci è dato – ma peggiorate in Occidente.

La globalizzazione, che i movimenti No Global, inascoltati, avevano additato come fonte di ingiustizie planetarie, è arrivata ad un punto alto di crisi, e mostra una tensione insostenibile fra crescente enorme ricchezza di pochi e crescente difficoltà o miseria di molti. Molte “masse”, in Europa e in USA, reagiscono voltandosi speranzose verso le sirene nazionaliste della estrema destra, efficace e forte nel fare paura. Prima noi, America first, quella dei bianchi, unico colore che Musk approva, prima vengano le regioni del nostro Nord.

Le “masse”, un tempo, e in buon numero, avevano fiducia in ideali di solidarietà e di uguaglianza, ideali repubblicani, socialisti e cristiani, e nei partiti che sembravano esserne i testimoni. Parte non piccola delle “masse” di un tempo non ricordano, e non vedono, quanto i nazionalismi siano stati e siano, nel mondo, grandi spinte verso le guerre. Fu questa consapevolezza che portò nel 1941, Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni, in piena guerra mondiale, esito dei peggiori nazionalismi, a scrivere il Manifesto di Ventotene, per una Europa federale e di pace.

Ma, dicevo, c’è qualcosa di nuovo, o di antico, che si sta muovendo, in molte parti del mondo, e penso alla mia gioventù. Diventammo un grande movimento, che partì dagli USA, con giovani che bruciavano le cartoline precetto per non andare a uccidere vietnamiti. Si accese il fuoco di una rivolta giovanile, che dilagò, anche in Europa, che portò, poi, alla rivoluzione femminista, l’unica rivoluzione vittoriosa senza armi, parole di Eric Hobsbawm. Fu, la rivoluzione femminista, una grande eccezione nella storia umana. Dopo la nostra gioventù, decenni segnati dal neoliberismo individualista e dalla sconfitta di Gorbaciov videro riemergere il nero. Il primo precoce annuncio, fu il colpo di stato fascista in Cile, sostenuto dalla Cia, e la fine di Allende, socialista democratico. Per il democratico Kissinger quindi il problema non era “democratico”, ma “socialista”. Ce ne accorgemmo anche noi, in Italia, quanto di scuro produsse la uccisione di Moro, agita da mani presunte rosse. Un rosso tremendamente nero, nelle intenzioni e negli effetti.

Da qualche anno, però, e in modo crescente in questi ultimi mesi, con punte molto avanzate di consapevolezza e di mobilitazione, nuovi soggetti, in particolare di Gen Z, riempiono le strade, le piazze, chiedono pace, e giustizia, sociale, civile, ambientale. Nuovi soggetti non classificabili con categorie novecentesche, su base di classe. Neppure ciò che resta della classe operaia è definibile in termini omogenei. Come nel resto della società, l’orientamento è di destra, di sinistra, o astensionista. La Gen Zeta, si è messa in movimento, soprattutto dallo scorso anno, attonita, indignata e piena di dolore per il genocidio di Gaza. Sì, dolore. Non è una novità che le passioni muovano la politica, sia la politica che ci piace che quella che non ci piace.

Le passioni che stanno muovendo tanta gioventù, e molte donne, le vediamo in Spagna, in Francia, in Italia, in Germania, in Albania. Forse stanno emergendo anche in Grecia. Con gioia grande ho sentito Rosi Braidotti, filosofa a me molto cara, commentare con ammirazione i movimenti e le manifestazioni della, appunto, Gen Z. BRAVI! Ha detto, suscitando commenti velenosi da destra. Fra questi meravigliosi giovani ci sono violenti? Ho profonda antipatia per i Black Bloc, come per le BR a suo tempo. Fanno danni, a volto coperto, e già questo non è politica e contraddice la parte grande del movimento, arrabbiata, ma allegra e non violenta. A chi obbediscono, gli incappucciati? La grande e verificata bravura dei servizi, in Europa, sa dirci chi sono? E se ci sono bambini, a Milano, che fanno stupidaggini, credo che il problema riguardi soprattutto l’educazione, ben prima della punizione.

Questa bella gioventù il 30 ottobre ha segnato di rabbia e di allegria tante parti d’Italia, chiamata da sindacati di tipo nuovo, che, mi auguro, possano connettersi al più presto con la grande storia dei sindacati novecenteschi. Credo che la direzione di marcia sia la stessa, e che conflitto e confronto possano produrre unità. Il contesto è nuovo, e potrebbe annunciare un futuro diverso dal tempestoso presente.

La nuova gioventù trova insopportabile il riarmo, e strapperà le cartoline precetto, se verrà reintrodotto il servizio militare obbligatorio. La mia piena solidarietà va ai giovani russi e ucraini che rifiutano le armi. La nuova gioventù detesta le politiche securitarie, i decreti sicurezza sempre più liberticidi, lo sfruttamento crescente e i diritti calanti, e chiedono, al posto di armi, buona scuola, buona sanità, e buone politiche ambientali. E’ una generazione che non delega più, come un tempo, la cura della propria vita ai partiti e alle Istituzioni. Chiede, invece ai partiti che siedono nelle Istituzioni, azioni coerenti con la Costituzione, in molte parti inattuata.

Una Costituzione spesso sotto attacco, ma fin qui difesa dal popolo sovrano. Nel recente referendum sulla Magistratura, che avrebbe portato, se vinto dalla destra, alla più grave manomissione della Costituzione, il voto dei giovani è stato decisivo nel fermare un governo che detesta questa nostra Costituzione. Mi auguro che i giovani ci sostengano anche nella grande campagna di mobilitazione che stiamo svolgendo, in tutta Italia, per fermare l’ultima legge elettorale veramente truffaldina. C’è un lavoro che attende noi, della generazione che sta passando. Ascoltare, comprendere, giudicare poco, raccontare le nostre esperienze, la nostra ormai non breve storia. Che parte dalla Costituzione, da sostenere con azioni di movimento e con la ferma richiesta di rappresentanze, in Parlamento, all’altezza della Costituzione e della sua storia.

Democrazia partecipante, critica, esigente, che ha bisogno anche di voto. Non solo di voto, ma senza il voto, la nostra protesta non arriva là dove le leggi si scrivono. Le leggi che poi ricadono sulle nostre vite, su nostri corpi, sull’avere o no la casa, la scuola degna, la salute uguale per tutti, sul sostegno alla gioventù che studia. Queste grandi ragioni scritte in Costituzione sono da mettere concretamente al mondo. Riconnettere la bella gioventù, i disattenti, i delusi, al voto, sarà la parte più difficile, ma necessaria, del nostro lavoro. Con l’auspicio che i partiti di opposizione non restino in panchina a fare altro.

Allora, se il precipitare indietro a cui stanno lavorando forze potenti e di ricchezza strabiliante, sarà fermato, dobbiamo sperare che sia la nuova bella gioventù a farci uscire dal tempo nero e tempestoso ancora in atto. Anche negli USA stanno rafforzandosi forze democratiche, con colorature socialiste. Invece Trump urla al pericolo comunista! Fa finta di dimenticare che quel pericolo si è dissolto per mano propria. Ma, come disse il grande maestro di filosofia politica Norberto Bobbio, quando l’Unione Sovietica si dissolse, “sappiate che le ragioni del socialismo rimangono, tutte” e non cadono con il muro.

Altre novità di questi giorni sembrano essere un annuncio di futuro.

In Brasile ha di nuovo vinto Lula, dimostrando che qualche miracolo può accadere. Un bracciante di origini poverissime diventa presidente del Brasile per la terza volta, nonostante due anni di carcere a lui inflitti, fra una presidenza e l’altra. Il giudice che lo condannò divenne ministro, nel governo di Bolsonaro padre. Bolsonaro padre è ora in carcere, accusato di tentativo di colpo di Stato. Bolsonaro figlio, sconfitto da Lula, è fuggito in Florida. I Bolsonaro sono grandi amici di Trump.

Netanyahu non ha vinto le elezioni in Israele e non può fare un governo a sua immagine e somiglianza. Il paese è diviso in due. Una cosa è certa. Che non tutto il popolo di quella terra è d’accordo con il criminale di guerra Netanyahu. Ma, cosa enorme, forse l’esercito israeliano è stato fatto sulla misura di Bibi, ome abbiamo visto e vediamo a Gaza e in Cisgiordania. Il documentario NAZA andrebbe proiettato e discusso ovunque. La bella gioventù da tempo sa cosa accade nei territori vicini a Gerusalemme, la città sintesi delle tre religioni monoteistiche, che hanno la stessa radice storica e culturale. La bella gioventù chiede che la tragedia in atto, ma di lunga durata, venga risolta dal Diritto internazionale. La richiesta che sia il diritto internazionale ad agire significa che ONU e Corte Penale internazionale non sono morte, ma sono vive nella diffusa coscienza di una generazione in rivolta. La Global Sumud Flotilla ne è stata un forte e concreto simbolo.

Un’ultima novità è sbalorditiva. Papa Leone XIV, cittadino statunitense, ha annunciato che voterà alle elezioni di midterm, in programma in USA oggi, 3 novembre. Ha rivendicato il suo diritto dovere di cittadino. E’ un uomo di Dio e un uomo del mondo. Lontano anni luce dal disprezzo del mondo che tanta parte ha avuto nella teologia del passato. E’ una prova che l’amor mundi, che doveva essere il titolo di una delle opere più importanti di Hannah Arendt, pubblicata poi come Vita Activa, La condizone umana, vince. L’uomo e cittadino Robert Francis Prevost convive bene con Papa Lene XIV. Il voto è azione. Astenersi è una forma di astensione dall’agire.