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A Russi, La gioia nel passo. Un racconto in musica sul cammino che ha portato le donne al voto
A Russi il progetto comunale “Donne, voto e diritti: memoria e cittadinanza dalla Resistenza alla Repubblica” (finanziato nell’ambito della Legge regionale 3/2016 per la valorizzazione e divulgazione della memoria e della storia del Novecento in Emilia-Roamgna – Anno 2026) prosegue al Teatro comunale, dove giovedì 5 novembre 2026 (ore 20.45) andrà in scena lo spettacolo La gioia nel passo, un racconto in musica sul cammino che ha portato le donne al voto, a cura della compagnia Le belle bandiere.
«Cerco nei movimenti della grande storia e negli ultimi decenni di vicende italiane – anticipa Elena Bucci, qui nella veste di autrice, regista e interprete – gli straordinari percorsi di alcune donne che, fra guerre, dittature e cambiamenti epocali, hanno aperto la via ad una sempre maggiore libertà di scelta, contribuendo alla conquista del diritto al voto per tutti, alla creazione della Costituzione italiana, al passaggio da monarchia a repubblica. Le vite, le azioni e le riflessioni di molte donne – per questioni storiche, sociali, politiche e di costume – sono rimaste spesso in ombra e chiedono di essere raccontate. Con la gioia nel passo, sono state capaci di reagire ai pregiudizi maschili e di dialogare tra loro superando le differenze di censo, ideologia, religione, cultura e provenienza, per creare proposte innovative che portavano alla luce aspirazioni, desideri e soluzioni che hanno l’aspetto di una pacifica, ma ferma rivoluzione dei costumi e del modo di pensare. Dopo anni di sottomissione, silenzio e cura, le donne riuscirono a delineare le necessità di una società in evoluzione, intuendo problematiche che sono tutt’ora al centro dei dibattiti sociali, culturali e politici. Questo processo si inscrive nel corso di quel profondo cambiamento del paesaggio, della società, dell’economia che ha lacerato la continuità con il passato favorendo libertà ed emancipazione, ma generando anche una dolorosa perdita di saperi e memoria. Mi domando come mai, nonostante siano passati pochi decenni dall’acquisizione del diritto al voto, ci sono donne e uomini che oggi non votano. Quando e perché si è incrinata la fiducia nella politica, nella democrazia, nell’ideale di una progressiva evoluzione verso pace, giustizia e libertà?».
Oltre allo spettacolo, il progetto “Donne, voto e diritti: memoria e cittadinanza dalla Resistenza alla Repubblica” prevede inoltre la realizzazione di una graphic novel dedicata alla partigiana russiana Tosca Casadio e un podcast costruito a partire dalle testimonianze di cittadini che parteciparono al voto del 1946.
La gioia nel passo
testo, regia e interpretazione Elena Bucci – collaborazione drammaturgica Giuseppe Masetti
musiche dal vivo al pianoforte e fisarmonica Christian Ravaglioli
drammaturgia sonora Raffaele Bassetti
luci Max Mugnai
video Stefano Bisulli
assistenza al progetto Nicoletta Fabbri
produzione Le belle bandiere
con la vicinanza di Altr’E20, ANPI Sezione di Russi, Associazione culturale La Grama, Associazione Primola Cotignola, Centro Porta Nova, Centro Studi Nediza di San Pietro al Natisone, CGIL-SPI, CGIL Coordinamento Donne Russi, Duna Studio, Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Ravenna e provincia, Laboratorio Teatrale Permanente Le belle bandiere, Laboratorio Teatrale di Giulia Torelli, Monofilm Rimini, Pro Loco Russi e altre persone ed associazioni in via di definizione.
Ingresso libero.