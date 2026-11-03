A Russi, La gioia nel passo. Un racconto in musica sul cammino che ha portato le donne al voto

«Cerco nei movimenti della grande storia e negli ultimi decenni di vicende italiane – anticipa Elena Bucci, qui nella veste di autrice, regista e interprete – gli straordinari percorsi di alcune donne che, fra guerre, dittature e cambiamenti epocali, hanno aperto la via ad una sempre maggiore libertà di scelta, contribuendo alla conquista del diritto al voto per tutti, alla creazione della Costituzione italiana, al passaggio da monarchia a repubblica. Le vite, le azioni e le riflessioni di molte donne – per questioni storiche, sociali, politiche e di costume – sono rimaste spesso in ombra e chiedono di essere raccontate. Con la gioia nel passo, sono state capaci di reagire ai pregiudizi maschili e di dialogare tra loro superando le differenze di censo, ideologia, religione, cultura e provenienza, per creare proposte innovative che portavano alla luce aspirazioni, desideri e soluzioni che hanno l’aspetto di una pacifica, ma ferma rivoluzione dei costumi e del modo di pensare. Dopo anni di sottomissione, silenzio e cura, le donne riuscirono a delineare le necessità di una società in evoluzione, intuendo problematiche che sono tutt’ora al centro dei dibattiti sociali, culturali e politici. Questo processo si inscrive nel corso di quel profondo cambiamento del paesaggio, della società, dell’economia che ha lacerato la continuità con il passato favorendo libertà ed emancipazione, ma generando anche una dolorosa perdita di saperi e memoria. Mi domando come mai, nonostante siano passati pochi decenni dall’acquisizione del diritto al voto, ci sono donne e uomini che oggi non votano. Quando e perché si è incrinata la fiducia nella politica, nella democrazia, nell’ideale di una progressiva evoluzione verso pace, giustizia e libertà?».